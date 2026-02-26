[경제 단신] 삼성전자 iF 디자인 어워드 77개상 수상 외

삼성전자 iF 디자인 어워드 77개상 수상

삼성전자는 독일의 국제 디자인 공모전 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 금상 2개 등 77개 상을 받았다고 25일 밝혔다. 해당 어워드는 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다. 금상 수상작은 스피커 ‘뮤직 스튜디오 5’(사진)와 ‘지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트’다. 뮤직 스튜디오 5는 오브제형 와이파이 스피커로 일상에 녹아드는 인테리어 디자인과 오디오 기능을 갖춘 제품으로 인정받았다. 다른 수상작은 가전제품을 만들고 남은 폐기물을 재가공해 가전 소모품 소재로 사용하고, 후처리 방식별로 다른 색상을 적용해 알아채기 쉽게 디자인한 게 특징이다.

쿠팡, 대만서도 20만건 개인정보 유출



쿠팡 모회사 쿠팡Inc는 25일 홈페이지에 한국 고객 개인 정보를 대량 유출한 전 직원이 무단 접근한 계정 중 약 20만개가 대만 소재 계정으로 확인됐다고 공지했다. 쿠팡Inc는 맨디언트, 팔로알토네트웍스 등 글로벌 사이버보안 업체들을 선임해 포괄적인 포렌식 조사를 실시해 이런 사실을 확인했다고 설명했다. 쿠팡은 개인정보가 노출된 대만 고객에게 그 사실을 통지하고 인당 1000대만달러(약 4만5000원)씩 총 92억원 상당 할인 쿠폰을 제공하기로 했다. 쿠팡은 지난해 11월 한국에서 대규모 개인정보 유출이 알려진 직후 “대만에선 유출이 없다”고 했지만, 석 달 가까이 지난 시점에서 유출 사실이 새롭게 밝혀졌다.

HDC현산 사명 ‘IPARK현산’으로 변경

HDC그룹이 창립 50주년을 맞아 9개 계열사의 사명 변경을 추진한다. 그룹은 25일 주요 계열사 주주총회 소집을 공시하면서 이들의 사명 변경을 주총 안건으로 상정했다고 밝혔다. 기존 HDC현대산업개발, HDC아이앤콘스, HDC아이파크몰, HDC신라면세점, HDC영창, HDC스포츠, HDC리조트, 호텔HDC, 아이파크마리나는 IPARK현대산업개발, IPARK아이앤콘스, IPARK몰, IPARK신라면세점, IPARK영창, IPARK스포츠, IPARK리조트, 호텔IPARK, IPARK마리나로 사명을 변경한다.