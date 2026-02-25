1세대 명품 플랫폼 발란, 결국 파산

회생 절차 신청 11개월 만

실적악화 유동성 위기 겪어

수익성 악화로 유동성 위기를 겪었던 명품 온라인 플랫폼 ‘발란’이 결국 파산했다.



25일 법조계에 따르면 서울회생법원 회생15부(재판장 김윤선)는 전날 발란에 대해 파산을 선고했다. 지난해 3월 발란이 회생 절차를 신청한 지 11개월 만이다.

법인 파산이 선고되면 법인의 재산을 현금화해 채권자들에게 권리의 우선순위와 채권액에 따라 분배된다. 채권자들은 4월3일까지 채권을 신고할 수 있다. 채권자 집회·조사는 4월16일에 열린다. 채권자 집회에서는 영업 폐지·지속 여부 등에 대한 결의가 이뤄지며, 채권 조사에서는 채권자와 채권액 등을 파악하는 절차가 진행된다.



2015년에 설립된 발란은 머스트잇, 트렌비와 함께 명품 온라인 플랫폼 1세대 업체로 꼽혀왔다.



발란은 온라인 유통시장이 급성장한 코로나19 시기 사세를 크게 확장했다. 하지만 엔데믹(풍토병화) 이후 내수 침체 및 플랫폼 간 경쟁 격화로 실적이 급격히 악화했고, 입점 판매자 정산 지연 사태 끝에 지난해 3월 기업회생절차(법정관리)를 신청했다.



같은 해 4월 기업회생절차가 개시된 후 발란은 넉 달 만에 인수예정자를 찾기도 했다. 당시 발란은 회생 계획 인가 전 인수합병(M&A)을 위한 조건부 인수예정자로 서울 기반의 부티크 패밀리오피스 투자사인 ‘아시아 어드바이저스 코리아’(AAK)를 선정해달라고 법원에 신청해 승인받았다.



하지만 발란의 기업 회생 계획안은 5일 서울회생법원 관계인집회에서 동의율 35%가량으로 부결됐다. 이후 법원은 회생 계획안 부결에 의한 폐지 결정을 내리고 이를 공고했고, 결국 발란은 파산했다.