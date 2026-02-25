불협화음 속 실시되는 ‘자유의 방패’… 훈련 내용·규모 등 논란

3월 9∼19일 韓·美 ‘FS 연습’



1년 전과 달리 北 위협 명시 안 해

야외기동훈련 이례적으로 비공개

“대한민국 수호 성격 연습 하겠다”

주한미군 성격 변화 예고 우려도



전투기 단독 훈련·DMZ 출입권…

주한미군 사령관 한밤 입장문까지

동맹 현안 곳곳서 공개적 ‘파열음’

한·미가 상반기 연합연습인 자유의 방패(FS·프리덤실드)를 다음달 9일부터 19일까지 진행한다. 주한미군 F-16 전투기의 서해 단독 훈련, 비무장지대(DMZ) 출입권한과 9·19 군사합의 일부 복원 등을 놓고 한·미 간 불협화음이 공개적으로 드러나는 시점에서 FS 연습도 논란의 대상이 되는 모양새다.

포옹했지만… 장도영 합동참모본부 공보실장(왼쪽)과 라이언 도널드 주한미군사령부 공보실장이 25일 서울 용산구 국방부에서 한·미 연합 자유의 방패(FS) 연습 계획을 발표한 후 포옹하고 있다. 사진공동취재단

◆달라진 발표… 야외기동훈련 논란도



한·미는 25일 서울 용산구 국방부 청사에서 공동브리핑을 열고 “연합방위태세 확립을 위해 FS 연습을 다음달 9∼19일 시행하기로 했다”고 밝혔다. FS는 한·미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 연합연습으로 한반도 유사시 한·미 연합군의 작전계획과 시나리오 등을 시뮬레이션으로 숙달하는 지휘소 연습(CPX)이다. 이번 연습에서 북한의 핵 사용에 대한 시나리오는 없으나 핵 위협 억제를 위한 연습은 시행할 예정이다. CPX에 적용되는 시나리오와 연계해서 야외기동훈련(FTX)인 워리어 실드(WS)도 실시된다. 한·미는 FS 연습과 관련해 “한·미동맹의 연합방위태세 강화와 한·미가 합의한 조건에 기초한 전시작전통제권 전환 준비를 지속적으로 추진하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다. FS 연습에 앞서 실시되는 위기관리연습(CMX)은 다음달 3∼6일 진행된다.



한·미가 이날 FS 연습 일정을 발표했지만, 논란은 여전히 남아 있다. 1년 전 FS 연습 발표문과 달리 북한 위협을 명시하지 않았고, 연합야외기동훈련을 확대 시행한다는 표현도 없었다. 주한미군 측은 “한·미 상호방위조약은 적을 정확히 명시하지 않았다”며 “주한미군은 대한민국을 수호하는 성격의 연습을 하겠다”고 밝혔다. 주한미군은 “FS 연습 간 시나리오와 역할은 한·미 합의 결과”라고 덧붙였지만, 미국의 동북아시아 전략이 중국에 무게를 두고 있는 상황에서 주한미군의 성격 변화를 예고하는 것 아니냐는 우려도 나온다.



FS 연습 발표를 앞두고 불거진 야외기동훈련도 논란거리다. 장도영 합참 공보실장은 이날 브리핑에서 “연습 기간 야외기동훈련은 한·미가 긴밀히 협의 중”이라고 밝혔지만, 훈련 횟수 등은 공개하지 않았다. FS 연습을 준비하는 성격인 CMX를 눈앞에 둔 시점에서 야외기동훈련 규모 등이 나오지 않은 것은 이례적이다. 이와 관련해 우리 측에서 야외기동훈련을 연중 분산 실시하거나 최소화할 것을 제안하고 미국 측이 난색을 표한 것으로 알려졌다. 군 당국은 ‘연합훈련의 연중 균형 실시’를 거론하지만, 군사훈련에 대한 일반론을 FS 연습에 적용하는 것은 맞지 않다는 비판도 나온다. 군 소식통은 “실기동 성격의 야외기동훈련은 지휘소 연습과 병행해서 실시하는 것이 훈련 효과도 좋고 바람직하다”며 “그래서 FS 연습 때 야외기동훈련을 집중해서 하는 것”이라고 설명했다.

지난 2025년 8월 18일 경기도 동두천시 미군 기지에서 한미 연합 군사훈련 을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 연습을 앞두고 군 차량이 대기하고 있다. 연합뉴스

◆한밤중 입장문까지… 파열음 커지나



FS 연습과 관련한 논란은 동맹 현안에서 한·미 간 불협화음이 커지는 국면과 맞물려 주목을 받고 있다. 주한미군은 지난 18∼19일 F-16 전투기들이 서해상으로 출격해 중국 전투기들과 한때 대치한 것과 관련, 24일 밤늦게 입장문을 통해 “제이비어 브런슨 사령관은 안규백 국방부 장관과 통화하며 한국 측에 (서해 공중훈련이) 통지됐다고 강조했다”며 “국방부와 합참의장이 제때 보고받지 못한 것에 유감을 표명했다”고 밝혔다. 주한미군은 “준비태세를 갖추는 것에 대해 사과하지 않는다”고도 강조했다. 주한미군 F-16 서해 훈련은 한국에 미리 통보했으며 훈련에 대해 사과할 일은 아니라는 의미로 풀이된다. 정빛나 국방부 대변인이 24일 브리핑에서 브런슨 사령관이 우리 군 당국에 사과했다는 보도에 대해 “일정 부분 사실인 것으로 알고 있다”고 말한 것과 배치된다. 이와 관련해 군 관계자는 “(주한미군 F-16 서해 훈련) 당시 우리 공군작전사령부는 상부에 보고한 것으로 안다”며 “어떤 일이 있었는지는 확인이 필요한 사항”이라고 전했다.



한·미 간 의견차는 F-16 서해 훈련 전부터 이어져왔다. 여당이 추진해온 유엔군사령관 승인 없이 DMZ를 출입할 수 있도록 하는 DMZ법과 관련해 미국이 주도하는 유엔군사령부가 “정전협정에 정면으로 충돌하는 사안”이라고 반대 목소리를 냈다. 정부가 비행금지구역 재설정 등 단계적·선제적 복원 방침을 밝히고 있는 9·19 군사합의에 대해서도 주한미군은 전방 지역 정찰 역량 등의 문제를 들어 부정적인 기류다.