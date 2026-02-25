유엔총회 ‘우크라 지지 결의’ 채택… 美·中 ‘기권’

韓 등 107개국 찬성… 北·러 반대

러·우크라에 즉각 휴전 촉구도

양국 항전 의지 ‘팽팽’… 종전 난망

국제사회가 4년째를 맞이한 우크라이나 전쟁의 휴전을 촉구하고 나섰다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “러시아는 우크라이나를 굴복시키지 못했다”며 저항 의지를 강조했다.

24일(현지시간) 유엔 안전보장이사회 회원국들이 미국 뉴욕에서 열린 러시아의 전면 침공 4주년 평화 및 안보 회의에 참석하고 있다. EPA연합뉴스

24일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 유엔총회는 이날 뉴욕 본부에서 회의를 열고 우크라이나의 지속적인 평화를 지지하는 내용의 결의를 채택했다. 투표에 참여한 회원국 170개국 가운데 한국을 포함한 107개국이 찬성표를 던졌고, 러시아, 북한, 벨라루스 등 12개국이 반대표를 던졌다. 미국과 중국을 포함한 51개국은 기권했다.



결의는 전쟁 상황에 우려를 표하면서 우크라이나의 주권에 대한 지지를 재확인하고 러시아와 우크라이나 양국에 즉각 휴전을 촉구하는 내용을 담았다. 유엔총회 결의는 유엔 안전보장이사회 결의와 달리 국제법상 구속력은 없다. 태미 브루스 주유엔 미국대표부 부대사는 미국의 기권 이유에 대해 “결의안에는 진행 중인 협상을 방해할 가능성이 있는 내용이 포함돼 있다”고 설명했다. 안보리도 이날 우크라이나를 의제로 공식회의를 열었지만 별도 결의안이나 성명 채택은 하지 않았다.

영국·프랑스·독일이 주도하는 우크라이나 지원 동맹국 모임 ‘의지의 연합’도 이날 화상 정상회의를 열고 우크라이나와의 연대를 표명했다. 3개국 정상은 공동성명에서 “러시아가 건설적으로 협상에 참여해 완전하고 무조건적인 휴전에 동의할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

우크라 국기 입은 랜드마크… ‘평화의 염원’ 하늘 닿기를… 러시아의 침공으로 시작된 러시아·우크라이나 전쟁 4주년인 24일(현지시간) 프랑스 파리를 상징하는 에펠탑과 이탈리아 로마의 대표 고대 건축물인 콜로세움(작은 사진)에 우크라이나를 상징하는 푸른색과 노란색 조명이 점등돼 있다. 이날 파리와 영국 런던, 독일 베를린 등 유럽 곳곳에서 수많은 시민이 모여 러시아를 규탄하고 조속한 종전을 촉구했다. 파리·로마=AFP연합뉴스

러시아·우크라이나 양국 모두 항전 의지를 밝히고 있어 전쟁은 지속될 것이란 전망이 나온다. 젤렌스키 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 쓴 글에서 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 목표를 달성하지 못했고, 우크라이나인을 굴복시키지 못했다”며 “전쟁에서 승리하지 못한 것”이라고 강조했다. 푸틴 대통령은 이날 러시아 연방보안국(FSB) 간부회의 연설에서 “적들이 러시아의 패배를 위해 가능한 모든 방법을 찾고 있다”면서 “그들은 러시아에 전략적 패배를 가할 수 없다”고 강조했다.



가디언에 따르면 영국 싱크탱크 국제전략문제연구소(IISS)는 러시아가 경제적 압박에도 올해 우크라이나 침공을 이어갈 것으로 예상했다. 페넬라 맥거티 IISS 선임연구원은 “2021년 이후 (러시아의)군사비 지출은 두 배로 증가했다”며 “공격을 지속하기 위한 군사 장비 확충과 병력 모집에 더 많은 비용을 지출할 수 있는 것”이라고 설명했다.