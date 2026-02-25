전남도, 전남·광주통합특별시 기업유치 특별전담반 가동…450조 투자 목표

전남도가 25일 ‘전남·광주통합특별시 기업유치 특별전담반’ 킥오프 회의를 열고 400만 통합특별시 조성을 위한 기업 유치 활동에 본격 착수했다.

이번 특별전담반은 전남도가 지난 12일 발표한 ‘전남·광주 3+1축 산업 대부흥 비전’과 연계해 80만명 인구 유입과 450조원 규모 투자 유치를 목표로 핵심 기업을 전략적으로 유치하기 위해 구성됐다.

강위원 전남도 경제부지사가 25일 도청 정약용실에서 400만 전남광주통합특별시 조성을 위한 기업유치 특별전담반 킥오프(Kick-Off) 회의에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

이날 회의는 강위원 경제부지사 주재로 열렸으며, 전략산업국·에너지산업국·일자리투자유치국·농축산식품국·해양수산국·건설교통국 등 8개 실국이 참여했다. 각 실국은 기업 유치 추진 계획을 공유하고, 핵심 앵커기업 선정과 분야별 맞춤형 유치 전략을 논의했다.

전담반은 반도체, 우주항공, 미래모빌리티, 농업 인공지능 전환(AX) 등 전략 산업 분야에서 타깃 기업을 선정해 직접 접촉에 나설 계획이다. 월 2회 정례회의를 통해 실국별 책임 기업의 접촉, 상담, 현장 방문, 투자 검토 등 단계별 추진 상황을 점검한다.

또 인허가, 입지, 전력, 용수, 인력 수급 등 기업 투자 과정에서 발생하는 현안을 전담반에서 신속히 조정하는 원스톱 지원 체계를 강화할 방침이다.

강위원 전남도 경제부지사는 “전남·광주 통합특별시의 100년 미래를 대비하기 위해 기업 유치 특별전담반을 실효성 있게 운영하겠다”며 “기업별 맞춤형 투자 제안서를 마련하고 공공기관 이전, 산업단지 조성, 산업 대전환 전략과 연계해 투자 성과를 앞당기겠다”고 말했다.