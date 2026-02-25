육군3사관학교 제61기 졸업 및 임관식 개최

“국가에 충성을, 국민에 헌신을”, 305명 정예장교로 탄생

대통령상 김희중 소위, 병·부사관 출신·가족 동문 등 다양한 이력 눈길



육군3사관학교는 25일 교내 충성연병장에서 이두희 국방부차관 주관으로 제61기 졸업 및 임관식을 거행했다고 밝혔다.

이날 행사에는 가족과 친지, 총동문회, 학교 관계자 등 3000여명이 참석해 신임장교들의 임관을 축하하며 격려했다.

3사 임관장교들이 단체 기념촬영을 하며 파이팅을 외치고 있다. 육군3사관학교 제공

행사는 국민의례를 시작으로 ▲우등상 수여 ▲졸업증서 및 임관 사령장 수여 ▲계급장 수여 ▲임관선서 ▲축전 낭독 ▲졸업생 행진 등의 순으로 진행됐다.

신임장교들은 ‘국가에 충성을, 국민에 헌신을, 가슴에 큰 꿈을’이라는 다짐을 가슴에 새기며 장교로서의 첫걸음을 힘차게 내디뎠다.

이날 졸업과 동시에 소위로 임관한 제61기 305명(여생도 51명)은 2024년 입학해 2년 동안 강도 높은 군사훈련과 학위교육을 병행해 왔으며, 군사학사와 일반학사 학위를 동시에 취득했다.

영예의 대통령상은 김희중(보병) 소위가 수상했다.

김 소위는 “임관의 영예에 걸맞은 강한 책임감을 갖고, 국가와 국민께 믿음을 주는 군인이 되기 위해 매 순간 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

국무총리상은 김우주 소위(포병), 국방부장관상은 김태헌 소위(항공)가 각각 수상했다.

합참의장상은 양지원 소위(보병), 연합사령관상은 임상완 소위(항공)가 받았다.

육·해·공군참모총장상은 김승건(보병), 조해진(의정),박종현(보병) 소위가, 육군3사관학교장상은 정태검 소위(보병)가 각각 수상했다.

한편 수상자 이외에도 신임장교들의 다양한 사연들이 눈길을 끌었다.

3사 임관장교들이 임석상관인 국방차관에게 경례하고 있다.

◆대를 잇는 위국헌신, 병·부사관 거쳐 장교로 임관

손현지(포병), 최태영(정보), 권대윤(방공), 정용욱(병기), 권우찬(보병) 소위는 독립운동가 및 참전용사 후손이면서, 병사 및 부사관을 거쳐 장교의 길에 도전했다.

이 가운데 손현지 소위는 베트남전 참전유공자인 할아버지의 영향을 받아 부사관으로 임무 수행 중 3사에 입교했다.

손 소위는 “할아버지의 군인정신과 위국헌신의 뜻을 이어, 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 부대원들에게 신뢰받는 장교가 되겠다”고 밝혔다.

◆가족에 이어 3사 동문으로 임관한 신임장교들

할아버지나 아버지, 형제에 이어 3사 동문이 된 신임장교는 김민규(보병), 김태헌(항공), 권대윤(방공), 최현호(정훈), 홍정수(공병), 김필두(정보통신), 오상신(보병), 손예은(정보), 박종현(보병) 소위 등 총 9명이다.

이 중 김민규 소위는 할아버지와 아버지의 뒤를 이어 3대째 장교로 임관했다.

김 소위는 “할아버지(3사 4기), 아버지(3사 35기)와 동문이 된 것이 영광스럽고 자랑스럽다”며, “군과 병과 발전에 기여하는 장교로 거듭나도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

3사 임관장교들이 분열하며 사열대를 지나고 있다.

◆유학 후 임관, 다양한 경험과 전문성을 보유한 장교들

3사 입교 전 다른 나라에서 유학생활을 했던 신임장교들도 있다.

신원겸 소위(보병)는 필리핀, 국지원 소위(방공)는 말레이시아, 정재현 소위(보병)는 중국, 우예영 소위(정보통신)는 멕시코에서 유학 생활을 경험한 바 있다.

어릴 적부터 17년간 필리핀에서 생활한 신원겸 소위는 “해외의 경험과 3사에서 배운 군사적 식견을 바탕으로 우리 군 발전에 이바지 할 수 있는 정예장교로 거듭나겠다”고 말했다.

한편, 이날 임관한 신임 장교들은 3월부터 6월까지 각 병과학교에서 신임장교 지휘참모과정을 거쳐 6월 말 전·후방 각지의 부대로 배치돼 임무를 수행할 예정이다.