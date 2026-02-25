'라트비아 추방' 국민대 교수 "北 전문가란 말에 긴장 고조된 듯"

러 출신 란코프 교수 "라트비아가 입국 금지…사전 경고 없었다"…3월 귀국 예정

라트비아서 구금·추방당한 러시아 출신 안드레이 란코프 국민대학교 교수는 25일 "사전에 어떠한 경고도 받지 못했다"고 말했다.



란코프 교수는 이날 연합뉴스와의 통화에서 "라트비아 외무부 장관이 입국 금지 명령을 내렸다고 한다"며 "그 사실을 알 수 없었고, 왜 그런 명령을 내렸는지 공식적으로 어떤 설명도 듣지 못한 상태"라고 밝혔다.

연합뉴스와 인터뷰 중인 란코프 교수. 연합뉴스

그는 "북한이 러시아-우크라이나 전쟁에 참전했는데, (내가) 북한 전문가라는 말을 듣고 긴장감이 고조된 게 아닐까 추측된다"고 했다.



발트 3국 중 하나인 라트비아는 1991년 소련 연방에서 독립한 이후 줄곧 러시아와 대립해오다 2022년 러우 전쟁을 기점으로 관계가 사실상 단절됐다. 라트비아는 2022년 러시아를 '테러 지원국'으로 지정하고 2023년 주라트비아 러시아 대사를 추방하기도 했다.



란코프 교수는 현지시간 24일 라트비아 수도 리가에서 북한 관련 강연을 하던 중 경찰에 체포됐다. 강연은 북한 엘리트 계층의 생존 논리에 대한 것이었다고 한다.



그는 "라트비아 정부의 과민 반응이라고 볼 수도 있지만 갈수록 심각하고 어려워지는 국제 상황을 감안하면 생길 수 있는 일"이라며 "지나치게 신경을 쓰지 않았으면 좋겠다"고 전했다.



체포 후 구금됐던 란코프 교수는 이민 당국에 인계된 후 변호사를 접견했다. 이후 출국 명령을 받고 국경 지대로 이송된 뒤 지인의 도움을 받아 인접국 에스토니아 수도 탈린으로 이동했다.



란코프 교수는 강연 등 향후 일정을 소화하기 위해 유럽에 머무르다가 내달 4일 한국으로 돌아온다.

