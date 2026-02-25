마트 3사, 3월 3일 ‘삼겹살 데이’ 앞두고 치열한 경쟁

이마트·롯데마트·홈플러스 등 대형마트 3사가 3월 3일 ‘삼겹살 데이’를 앞두고 삼겹살과 주요 신선 먹거리를 저렴한 가격에 선보이는 판촉행사에 돌입했다.

이마트는 봄맞이 ‘고래잇 페스타’ 할인 대장정에 돌입한다고 25일 밝혔다. 26일부터 다음달 4일까지 진행되는 고래잇 페스타 1주차 행사에서는 봄 제철 먹거리부터 주류, 가전 등 인기 품목을 최대 50% 특가에 선보인다.

25일 이마트 용산점에서 모델들이 봄맞이 ‘고래잇 페스타‘ 1주차 행사 상품을 소개하고 있다. 이마트 제공

우선 봄 제철 수산물은 신세계포인트 적립 시, 최대 50% 할인한다. 제철을 맞은 ‘남해안 봄멍게(150g)’는 반값 할인된 5980원에 판매하고, ‘생 주꾸미(100g)’, ‘생 갑오징어(100g)’는 40% 할인된 4788원, 2388원에 선보인다.

3일 삼겹살 데이를 앞두고, 삼겹살·목심은 760톤 물량으로 대폭 확대했다. ‘탄탄포크 삼겹살·목심(100g)‘은 880원 초특가에 선보이며, ‘겉바속촉 네모 삼겹살(100g)’은 1080원, ‘냉동 대패 삼겹살(2kg)은 1만7580원에 판매한다.

이마트의 연간 과일 매출 1위 품목인 딸기도 올해 최저가 수준으로 준비했다. 장희딸기, 금실딸기, 킹스베리 등 국산 딸기 전품목을 신세계포인트 적립 시 3000원 추가 할인혜택을 제공한다.

롯데마트는 26일부터 다음달 2일까지 3월 ‘통큰데이’를 진행한다. 통큰데이는 신선·가공 먹거리와 생활 필수품 등 전 카테고리에 걸쳐 최저가 수준의 혜택을 제공하는 롯데마트의 시그니처 할인 행사다.

지난 24일 서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 3월 통큰데이 행사 상품을 홍보하는 직원들의 모습. 롯데마트 제공

삼겹살 데이를 앞두고 삼겹살과 주요 신선 먹거리를 합리적인 가격에 선보인다. 26~27일 이틀간 ‘수입산 끝돼 삼겹살(100g)’을 행사카드 결제 시 990원에, 28일부터 다음달 3일까지 ‘국내산 삼겹살(100g)’을 행사카드 결제 시 1390원에 판매한다. ‘만능대패 오겹살(700g·냉동·수입산)’과 ‘만능대패 삼겹살(800g·냉동·수입산)’은 각 8990원, 9990원에 내놓는다. 고기와 곁들여 먹기 좋은 ‘새송이버섯(300g 2봉·국산)’은 2990원에, ‘청도 미나리(200g)’는 3990원에 판매하며, 쌈장 전 품목은 ‘원플러스원(1+1)’ 프로모션을 진행한다.

축산·수산·채소 상품도 특가에 준비했다. ‘냉동 LA갈비(100g)’와 ‘수입 냉장 찜갈비(100g)’는 엘포인트 회원 대상으로 40% 할인 혜택을 제공한다. ‘완도 활전복(10마리)’은 행사카드 결제 시 1만3800원에 판매하며, 겨울철 먹거리인 ‘방어회(250g 내외)’는 시즌 막바지인 만큼 엘포인트 회원 대상으로 30% 할인 판매한다.

과일도 할인 혜택을 강화했다. ‘성주 상생참외(봉)’는 엘포인트 회원 대상으로 행사카드 결제 시 7990원에 판매하며, 딸기 전 품목에 대해 2팩 이상 구매 시 팩당 2000원 할인 혜택을 제공한다.

홈플러스도 다음달 2일까지 5일간 ‘홈플 5일장’을 전개한다. 삼겹살, 초밥, 닭강정 등 가족 외식 대체 메뉴부터 신선식품, 가공식품, 디저트까지 카테고리를 아우르는 파격가 구성으로 장바구니 체감 물가를 낮추는 데 주력했다.

모델이 25일 ‘홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브’ 강서점에서 ‘홈플 5일장’ 행사 상품을 소개하고 있다. 홈플러스 제공

먼저 ‘딸기’는 행사카드 결제 시 전품목 5000원 할인하고, 마이홈플러스 멤버십 회원에 한해 ‘유명산지 미나리(국내산)’는 2000원 할인해 3990원에, ‘휘라 노르웨이 생연어’ 전품목은 40% 할인가에, ‘미국산 프라임 척아이롤(100g)’과 ‘미국산 초이스 부채살(100g)’은 모두 40% 할인해 각 3300원, 2760원에 판매한다.

삼겹살 데이를 앞두고 28일부터 다음달 3일까지는 옥수수를 먹고 자라 균일한 마블링과 고소함이 일품인 미국산 ‘옥먹돼 삼겹살·목심(100g·1인1kg 한정·온라인 제외)’을 990원에, ‘한돈 일품포크 삼겹살·목심(100g·서귀포점 제외)’은 1990원 초특가에 판매한다. 캐나다산 ‘보먹돼 삼겹살·목심(100g)’은 멤버십 대상 반값인 1290원에 내놓는다.