빌 게이츠, 러시아 여성들과 외도 인정…"핵물리학자도 있었다"

재단 직원들과 타운홀미팅 열고 사과…러 브리지 선수·핵물리학자와 외도 인정

"피해자들과는 무관" 주장하지만…전 부인 멀린다 우려에도 엡스타인과 교류 이어가

억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 친분을 맺고 혼외 관계로 성병까지 걸렸다는 의혹에 휘말린 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 외도 사실을 인정했다.



다만, 외도 상대는 엡스타인의 성 착취 피해자가 아니며, 이와 관련한 엡스타인의 범죄 사실에 대해서도 본인은 알지 못했다고 주장했다.



미국의 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 게이츠는 24일(현지시간) '빌 앤드 멀린다 게이츠 재단' 직원들과의 타운홀 미팅에서 엡스타인 관련 의혹을 해명하며 이같이 밝혔다.

게이츠는 이 자리에서 "과거 두 차례 외도가 있었다"며 "상대는 브리지 경기에서 만난 러시아인 브리지(카드게임의 일종) 선수, 그리고 사업 활동 중 만난 러시아인 핵물리학자"라고 말했다.



그는 과거 측근이자 과학 자문이었던 보리스 니콜리치가 엡스타인에게 이 사실을 알렸고, 이 때문에 엡스타인 역시 자신의 불륜을 알게 됐다고 밝혔다.



이와 관련, WSJ은 엡스타인이 게이츠의 불륜 사실을 빌미로 협박을 시도했다고 보도했다. 엡스타인이 2013년 게이츠의 불륜 상대인 브리지 선수 밀라 안토노바와 접촉해 학비를 지원한 뒤, 2017년 게이츠에게 해당 비용 상환을 요구했다는 것이다.



러시아인 핵물리학자는 게이츠의 회사 직원 출신으로 알려졌으나, 이 여성이 회사 재직 중에 게이츠와 만났는지는 확인되지 않았다.



게이츠는 외도 사실을 인정하면서도 상대가 엡스타인의 성 착취 행위 피해자는 아니라고 강조했다.



WSJ이 확인한 타운홀 미팅 현장 녹음에 따르면 게이츠는 "나는 부적절한(illicit) 일을 하지 않았고, 부적절한 것을 보지도 못했다"며 "피해자들이나 그(엡스타인) 주변에 있는 여성들과는 어떤 시간도 보낸 적이 없다"고 말했다.



이른바 '엡스타인 문건'에 등장하는 게이츠와 얼굴이 가려진 여성들의 사진에 대해서도 그는 "엡스타인이 회의 직후 자신의 수행 비서들과 사진을 찍어달라고 부탁해서 찍은 사진일 뿐"이라고 해명했다.



게이츠가 엡스타인과 처음으로 만난 것은 2011년이라고 한다. 당시는 2008년 엡스타인이 미성년자 성매매 권유 혐의로 유죄 판결을 받은 이후다.



게이츠는 엡스타인이 "18개월짜리 사안(thing)"에 연루돼 있다는 사실은 알고 있었지만, 그 배경에 대해서는 구체적으로 확인하지 않았다고 말했다.



엡스타인은 과거 18개월 형을 살면서 낮에는 사무실에 가서 일하고 밤에만 수용시설로 돌아오는 외부 통근을 허용받았는데, 게이츠는 이와 관련해 정확한 사실관계를 알지 못했다고 주장한 것이다.



또 게이츠는 전 부인 멀린다가 2013년 엡스타인에 대해 우려를 표했던 사실도 공개했다.



그는 "칭찬받아 마땅하게도, 멀린다는 엡스타인과 관련된 건에 대해 항상 어느 정도 회의적이었다"고 언급했다.



그러나 게이츠는 멀린다가 우려를 표명한 이후인 2014년에도 엡스타인과 함께 전용기를 타고 독일·프랑스·뉴욕 등에 동행했다고 밝혔다. 그러면서도 단 한 번도 엡스타인과 함께 묵거나, 엡스타인의 섬을 방문한 적은 없다고 섬을 그었다.



그는 "당시 만남에 '명망 있는' 다른 인사들이 함께했기 때문에 상황을 당연한 것처럼 받아들이기가 쉬웠다"며 "나와 엡스타인의 교류가 그 성범죄자의 평판을 세탁하는 데 도움이 됐다는 점을 깨닫고 있다"고 언급했다.



아울러 엡스타인과 마지막으로 만난 것은 2014년이며, 이후 엡스타인이 "부수적인 문제"를 제기하며 계속해서 이메일을 보냈으나 답장은 하지 않았다고 덧붙였다.



게이츠는 "엡스타인과 시간을 보낸 것은 큰 실수였다. 내 실수 때문에 이 일에 끌려들어 간 모두에게 사과한다"며 "이건 우리 재단과, 재단의 목표와는 완전 정반대에 있는 일"이라고 말했다.



지난달 말 추가로 공개된 '엡스타인 문건'에서 게이츠는 러시아 여성들과 관계를 맺어 성병에 걸렸고, 전 부인 멀린다에게 이 사실을 숨기려 했다는 의혹을 받았다.



당시 게이츠는 관련 의혹을 부인한 바 있다.

<연합>