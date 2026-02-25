울진군 ‘2026 K-브랜드 어워즈’ 3년 연속 수상

TV 조선 주최, K도시(미래혁신 도시) 부문 수상

원자력수소 국가산업단지·맞춤형 복지 등 미래 100년 설계 조명

경북 울진군은 25일 서울 더 플라자호텔에서 열린‘2026 K-브랜드 어워즈’시상식에서 3년 연속 미래혁신도시 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

TV조선이 한국 대표 브랜드의 우수성을 알리고 응원하기 위해 제정된 ‘2026 K-브랜드 어워즈’는 국가 경제 발전에 기여한 우수 콘텐츠 및 기업과 기관의 브랜드를 선정, 수여하는 상이다.

울진군은 25일 서울 더 플라자호텔에서 열린'2026 K-브랜드 어워즈'시상식에서 3년 연속 미래혁신도시 부문 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 울진군 제공

군은 울진형 복지체계와 수소 산업생태계 구축을 통해 지방소멸의 위기를 극복하고 지역발전과 함께 탄소중립시대에 국가 경쟁력을 높일 수 있는 기반을 마련한 공로를 인정 받았다

군은 ▲ 울진 원자력수소 국가산단 유치 ▲울진형 복지체계 구축 ▲울진관광 1000만 시대 준비 ▲농·어업과 산림의 대전환 ▲군민과 소통하고 섬기는 행정 등을 추진해 지방정부 시대를 선도할 수 있는 미래혁신도시의 기틀 마련에 노력하고 있다.

군 관계자는“이번 수상은 울진의 변화와 도전을 군민 모두와 함께 추진해 온 결과”라며“군은 앞으로 원자력수소 국가산단을 성공적으로 조성해 울진의 미래 100년을 열고, 아이부터 어르신까지 모든 세대가 안심하고 행복할 수 있는 전국 최고의 복지도시 울진을 반드시 완성할 것”이라고 했다.