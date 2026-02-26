‘사고 수습 중 순직’ 故 이승철 경정 훈장 추서

교통사고 현장을 통제하다 졸음운전 차량에 숨진 고 이승철 경정에게 녹조근정훈장이 수여됐다.



경찰청은 25일 이 경정에 선(先) 추서된 녹조근정훈장이 전날 국무회의에서 최종 의결됐다고 밝혔다. 녹조근정훈장은 공무원에 수여되는 근정훈장 중 4등급에 해당한다. 전북경찰청 고속도로순찰대 소속 이 경정은 지난달 4일 서해안고속도로 상행선 고창분기점 인근에서 교통사고 현장을 통제하다 졸음운전 차량과 부딪혀 숨졌다. 현장에 함께 있던 견인차 기사도 목숨을 잃었다.



경찰청은 이 경정의 1계급 특진(경감→경정)을 추서하고 지난달 6일 전북경찰청장장으로 영결식을 엄수했다. 인사혁신처에서는 이 경정의 순직 승인과 보상 절차가 진행 중이다. 경찰청은 노무법인 및 변호사 자문 등을 통해 이 같은 절차를 체계적으로 준비하고 유족연금, 보상금 등 유가족에 대한 경제적 지원이 신속히 이뤄지도록 추진하고 있다고 설명했다.