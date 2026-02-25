F-16 전투기 영주서 추락… 조종사 탈출

야간 훈련 중 산악지역 떨어져

민간 피해는 없어… 경위 조사

공군 전투기가 훈련 도중 야산에 추락하는 사고가 발생했다. 추락 사고로 인한 민간 피해는 없는 것으로 파악됐다.



공군에 따르면, 25일 오후 7시31분 충주기지 소속 F-16C(단좌·사진) 전투기가 야간 비행훈련 중 경북 영주시 안정면 용산리 인근 산악지역에 추락했다. 사고 당시 전투기에 타고 있던 조종사 1명은 비상탈출했으며, 착용하고 있는 낙하산이 20m 높이의 나무에 걸린 상태에서 구조 신고를 한 것으로 알려졌다. 조종사는 오후 8시10분쯤 출동한 소방당국에 발견됐으며 오후 9시58분쯤 구조되어 항공우주의료원으로 후송됐다.



전투기가 산악지역에 추락해 발생한 산불은 완전히 진화되었다.



공군은 참모차장을 본부장으로 하는 비행사고 대책본부를 구성해 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 한·캐나다 외교·국방 장관회의에 참석하기 위해 캐나다를 방문 중인 안규백 국방부 장관은 사고 직후 현지에서 보고를 받고 사고 원인을 철저히 조사할 것을 지시했다.

25일 경북 영주시 안정면 용산리 야산에 공군 전투기가 추락하면서 발생한 산불을 소방당국이 진화하고 있다. 경북소방본부 제공

국내 군용기 추락 사고는 지난해 5월 29일 포항에서 해군 P-3CK 해상초계기가 추락해 4명이 순직한 사고가 발생한 이후 약 9개월 만이다.



2020년대 들어 전투기 추락사고는 이날 사고를 포함해 총 11건 발생했다. F-16 계열 전투기는 한국 공군의 주력 전투기 중 하나로서 미국 록히드마틴이 제작했으며, 일선에서 활발하게 운용되어왔다.