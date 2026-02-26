허가윤, 학폭 피해 고백…"얼굴만 때리지 말아 달라 했다"

포미닛 출신 허가윤이 인도네시아 발리에서 3년째 거주하고 있는 근황을 전했다.

허가윤은 25일 tvN '유 퀴즈 온 더 블록'에 출연했다.

허가윤은 떠나게 된 계기에 대해 "힘든 일들이 겹쳐서 '편하게 와 보자'해서 왔는데 마음이 편했다"고 말했다.

그는 2020년 지병으로 세상을 떠난 친오빠의 죽음 이후 인생의 허무함을 느꼈고 후회 없는 삶을 살기 위해 한국 생활을 정리하고 발리로 떠났다고 알려졌다.

유재석은 허가윤에게 "얼굴이 빛이 나고 건강함과 행복이 느껴진다"고 말했다.

허가윤은 발리 생활에 대한 오해도 바로잡았다.

그는 "많은 분들이 오해를 하시는데 하루에 1만원도 안 쓴다"고 밝혔고, "친구 따라 현지 맛집을 가면 2000~3000원 수준"이라고 설명했다.

연습생 시절에 대한 이야기도 꺼냈다.

허가윤은 "엄청 열심히 했다. 안 그래도 되는 걸 다 참았다"고 돌아봤다.

이어 "학교폭력 (피해자로) 휘말린 적이 있는데 그냥 맞는 걸 선택했다"며 "얼굴만 때리지 말아 달라고 했다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.

<뉴시스>