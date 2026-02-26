‘26일 오전 9시 회의 괜찮으세요?’...삼성전자 AI 스마트폰, 내 모든 것을 관리한다 [수민이가 궁금해요]

삼성전자가 누구나 쉽게 이용할 수 있는 인공지능(AI) 경험을 앞세운 새 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 선보였다. 삼성전자는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코의 ‘팰리스오브파인아트’에서 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사를 개최해 갤럭시S26 울트라와 갤럭시S26+(플러스), 갤럭시S26등 세 모델을 공개했다. 갤럭시S24·S25에 이어 ‘3세대 AI폰’을 표방한 이들 제품은 제품과 운영체제(OS) 전반에 통합된 직관적인 AI를 통해 사용자의 일상에 눈에 띄는 도움을 주는 것이 특징이다.

예컨대 함께 여행을 다녀온 친구가 현지 사진을 보내달라는 메시지를 보내면, AI가 관련 사진을 모은 페이지로 연결되는 버튼을 조용히 표시해준다.

삼성전자는 25일(현지시각) 미국 샌프란시스코에 위치한 팰리스 오브 파인 아트에서 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사를 개최하고 한층 진화한 갤럭시 AI 경험을 담은 3세대 AI 폰 갤럭시 S26 시리즈를 공개했다. 사진=삼성전자 제공

‘26일 오전 9시 회의 괜찮으세요?’라는 메시지를 받으면 따로 요청하지 않아도 중복되는 기존 일정이 있는지 찾아 슬쩍 보여준다. 비용을 갹출하자는 대화가 오가면 송금 앱과 연결되는 버튼을 살며시 들이민다.

갤럭시S26 시리즈는 또 사용자 선호도에 맞게 다양한 AI 모델과 접목하는 통합 AI 플랫폼을 구현했다. 자체 모델 ‘빅스비’는 물론이고, 구글 ‘제미나이’와 ‘퍼플렉시티’ 등도 기본 AI 에이전트로 설정할 수 있다.

일정 등록이나 웹 검색 등과 같은 단순 기능뿐 아니라 택시 호출이나 음식 배달등과 같이 여러 단계를 거쳐야 하는 작업을 음성 AI 에이전트로 처리할 수 있다.

울트라와 플러스 모델은 사진을 찍을 때 AI 기반 이미지 처리 기능인 ‘프로스케일러’를 적용해 윤곽을 더 선명하게 표현한다.

‘셀카’ 촬영 시에는 ‘AI 이미지 신호 프로세서’(AI ISP)가 머리카락·눈썹 등 세부 묘사와 피부 색조 등을 자연스럽게 해준다.

기존의 AI 사진 편집이 원치 않는 피사체를 지우는 수준이었다면, 갤럭시S26 시리즈에서는 필요한 것을 삽입하거나 부족한 부분을 채우는 묘사도 가능하다.

이미지를 생성해주는 데 그쳤던 ‘드로잉 어시스트’는 메시지를 발송할 때 쓸 수있는 스티커나 문서용 템플릿 등까지 만들어주는 ‘크리에이티브 스튜디오’로 업그레이드됐다.

노태문 삼성전자 DX부문 사장이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 ‘갤럭시 언팩’ 행사에서 S26 제품을 소개하고 있다. 사진=삼성전자 제공

AI는 보안과 사생활 보호에도 적용됐다. 연락처에 없는 번호로 전화가 걸려 오면 AI가 대신 받아 발신자와 용건을 확인해주고, 민감한 정보에 불필요하게 접근하는 앱을 감지해 경고해주기도 한다.

퀄컴의 최신 ‘갤럭시용 스냅드래곤8 엘리트 5세대’ 칩이 탑재된 울트라 모델은 전작 대비 신경망처리장치(NPU) 성능은 39% 높아졌다. 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 성능도 각각 19%와 24% 향상됐다.

울트라 모델은 ‘증기실’(베이퍼 챔버)을 활용해 방열(放熱) 성능을 전작보다 20% 끌어올려, 발열 때문에 성능 저하가 생기는 일이 없도록 했다.

갤럭시S26 시리즈는 다음 달 11일부터 한국과 미국을 비롯한 세계 120여 개국에 순차 출시되며, 한국 시장에서는 이달 27일∼내달 5일 사전 판매된다.

제품 색상은 보라색(코발트 바이올렛)과 흰색, 검은색, 하늘색 등 4종으로 출시되며 삼성닷컴과 삼성 강남 매장에서는 전용 색상인 금색(핑크 골드)과 은색(실버 셰도) 제품도 살 수 있다.

한국 시장 가격은 가장 용량이 낮은 제품을 기준으로 울트라 모델이 179만7400원, 플러스 모델이 145만2000원, 기본 모델이 125만7000원으로 전작보다 10만원 가량 인상됐다. 울트라 모델 1TB 제품은 전작보다 약 30만원 올랐다. 삼성전자는 제품 가격 인상이 메모리 등 부품 가격 상승과 환율 등 영향이라고 설명했다.