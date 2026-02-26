낮 최고 15도 ‘포근한 목요일’… 10도 이상 일교차 주의 [오늘날씨]

목요일인 26일은 전국 낮 최고기온이 15도까지 오르며 평년보다 포근한 날씨가 이어지겠다. 다만 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어지는 곳이 많아 환절기 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

지난 23일 오전 서울 종로구 경복궁 위로 파란 하늘이 보이고 있다. 뉴시스

기상청은 “당분간 기온은 최저 -6~3도, 최고 7~12도인 평년보다 높을 것”이라며 “특히 26일은 중부지방과 전라권, 경북 내륙을 중심으로 일교차가 15도 이상으로 매우 크겠다”고 예보했다. 이날 아침 최저기온은 -4~8도, 낮 최고기온은 10~15도 분포를 보이겠다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 1도, 인천 1도, 수원 -1도, 춘천 -4도, 강릉 4도, 청주 1도, 대전 1도, 전주 1도, 광주 2도, 대구 5도, 부산 8도, 제주 10도 등이다.

낮 최고기온은 서울 14도, 인천 11도, 수원 14도, 춘천 14도, 강릉 12도, 청주 14도, 대전 15도, 전주 14도, 광주 14도, 대구 15도, 부산 13도, 제주 12도로 예상된다.

전국 내륙과 전라 해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 강원 산지는 낮은 구름의 영향으로 시야 확보가 어려울 전망이다.

특히 짙은 안개가 지면에서 얼어붙어 도로 살얼음이나 빙판길이 나타날 수 있어 감속 운행이 필수적이다.

짙은 안개 여파로 공항 항공기 운항에도 차질이 예상된다. 항공교통 이용객은 사전에 운항 정보를 반드시 확인해야 한다.

한편, 일부 수도권과 강원도를 중심으로는 대기가 매우 건조해 산불 등 화재 예방에 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 전 권역이 밤에 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 나타낼 것으로 보인다.