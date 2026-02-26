‘13개 의혹’ 김병기 오늘 첫 소환… 공천헌금·채용특혜 등 전방위 수사

무소속 김병기 의원을 둘러싼 각종 의혹을 수사 중인 경찰이 26일 김 의원을 피의자 신분으로 처음 소환해 조사한다. 뇌물수수와 직권남용 등 제기된 의혹만 13개에 달해, 경찰은 이틀에 걸친 고강도 조사를 통해 사실관계 전반을 추궁할 방침이다.

지난 1월 19일 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘공천헌금’의혹 관련 입장 발표를 마치고 엘리베이터로 이동하고 있다. 김 전 원내대표는 “징계에 대해 재심을 신청하지 않고 떠나겠다”고 밝혔다. 뉴시스

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원을 마포청사로 불러 조사에 착수한다. 경찰은 김 의원이 민주당 원내대표직 사퇴 후 탈당하기까지 조사를 미뤄왔다는 ‘늑장 수사’ 비판을 의식한 듯 이번 소환 조사에서 혐의 입증에 주력할 것으로 보인다.

다만, 경찰은 김 의원을 둘러싼 의혹이 워낙 많기에 사실관계를 다지느라 시간이 걸렸다는 입장이다.

수사의 가장 큰 줄기는 2020년 총선 당시 불거진 ‘공천헌금’ 의혹이다. 김 의원의 배우자가 전직 동작구의원들로부터 공천 대가성으로 3000만원을 수수했다는 내용이 골자다. 앞서 더불어민주당 이수진 전 의원은 관련 탄원서를 당 지도부에 전달했으나 묵살당했다고 주장한 바 있다.

가족과 관련된 특혜 의혹도 조사 대상이다. △차남의 숭실대 편법 편입 및 가상자산 거래소 빗썸 취업 청탁 의혹 △장남의 국정원 채용 특혜 의혹 △배우자의 법인카드 사적 유용 내사 무마 의혹 등이 대표적이다.

이 밖에도 경찰은 쿠팡 인사 불이익 청탁, 보라매병원 진료 특혜, 대한항공 편의 수수 의혹 등 촘촘하게 얽힌 13개 혐의에 대해 연이틀 조사를 이어갈 예정이다.

경찰은 지난해 12월 사건을 배당받은 이후 김 의원의 자택 압수수색과 주변인 조사를 통해 기초 사실관계를 다져왔다. 경찰은 소환 조사를 마치는 대로 김 의원에 대한 신병 처리 여부를 검토할 계획이다.