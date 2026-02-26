이규형 "조승우·정문성·태인호와 '쌀국수 모임' 있다"

MBN·채널S '전현무계획3' 27일 방송

MBN, 채널S

'전현무계획3'의 '먹친구' 이규형이 대학로 연극배우 시절부터 '배우들의 쌀국수 회동'으로 이어진 현재까지의 역사를 공개한다.

오는 27일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 20회에서는 전현무 곽튜브(곽준빈)와 배우 이규형이 춘천으로 떠난다. 이들은 춘천 시민들의 소울푸드인 '두부 짜박이'를 직접 맛보며 진한 토크를 펼친다.

이날 방송에서 세 사람은 춘천에서 유명한 '두부 짜박이' 메뉴를 개발한 원조 맛집으로 향한다. 진한 청국장과 대망의 두부 짜박이를 영접한 이들은 국산 들기름을 아낌없이 두른 '끝판왕' 놀라워하고, 한 입 맛본 뒤에는 "미(味)쳤다, 너무 맛있다"를 연발한다.

음식이 끌어올린 행복한 텐션 속에 대화도 거침없이 터진다. 이규형은 전현무가 데뷔 시점을 묻자, "22세에 뮤지컬로 데뷔했다"며 "군대 말년휴가 때 대학로 오디션을 봤는데 합격했다"고 회상한다. 이어 "조우진, 김성균 선배와 함께 연극하던 20대 시절"이라며 "그때 월급은 15만 원 정도였다, 사실 교통비도 안 되는 돈이었다"고 고백해 그 시절의 열정을 가늠케 한다.

연기에 대한 이야기가 무르익자, 전현무는 "배우 사모임 중에 '쌀국수 모임'이 있다던데"라고 슬쩍 묻는다. 이규형은 "조승우, 정문성, 태인호와 함께 승우 형 집이나 근처 쌀국수 식당에서 모인다"며 특별한 사모임의 정체를 공개하고, 전현무는 "조승우 씨가 가는 쌀국수집은 어디냐"고 궁금해한다. 하지만 이규형은 답을 들려주다가 돌연 "누가 그러냐?" "아니, 잘 모르겠고!"라며 반격을 해 전현무 곽튜브를 움찔하게 만든다. 과연 그를 ‘급발진’하게 만든 사연이 무엇인지, 세 사람의 '우당탕탕' 춘천 먹트립이 더욱 주목된다.

'전현무계획3'는 이날 오후 9시 10분 방송된다.

