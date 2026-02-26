신동 "부모와 절연…母 '투자 실패'로 돈 날려서"

그룹 '슈퍼주니어' 신동이 부모와 연락을 끊었다고 털어놨다.

신동은 25일 공개된 글로벌 OTT 디즈니+ '운명전쟁49' 8화에서 이렇게 밝혔다.

신동. 사진 = KBS 2TV '옥문아' 캡처

신동은 해당 프로그램에서 자신의 점사를 본 점술가가 "엄마는 내가 조금 팔자 폈구만 왜 이렇게 '돈돈돈' 하는 거냐"고 언급하자 놀랐다.

앞서 신동은 2015년 어머니가 투자 실패로 전재산을 날렸다고 했다.

신동은 "솔직히 말씀드리면 지금 엄마, 아빠 다 연락을 안 한다"고 했다. "아무래도 돈 때문"이라고 했다.

그는 "돈 때문에 문제가 생겼어 가지고. 엄마가 자꾸 내가 생활비를 주면 '이거 달달이 주지 말고 한번에 주면 뭘 좀 해봐서 너 걱정 안 시켜 볼게' 라며 항상 큰 돈을 원하셨다. 그렇게 큰 돈을 가져갔다가 사기를 당하기도 하고 투자를 잘못해서 돈을 다 잃은 적도 있다"고 안타까워했다.

점술가는 "이런 경우가 있으면 제2의 가족을 원하게 된다"고 반응했다.

신동은 "맞다. 외로움이 있다. 예전에 결혼을 하고 싶다는 이야기를 방송에서 많이 했고 실제로 결혼을 할 뻔도 했었다. 결혼이 행복하다는 게 내 머릿속에 있었던 것 같다"고 전했다.

<뉴시스>