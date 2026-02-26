나우케어, 눈 건강 기능성 제품 ‘비전스타’ 내달 16일 출시

프리미엄 건강기능식품 브랜드 나우케어(NowCare)가 눈 건강 기능성 제품 ‘비전스타’를 오는 3월 16일 정식 출시 예정이라고 밝혔다.

최근 디지털 기기 사용 증가와 함께 눈 피로와 시력 저하에 대한 관심이 높아지면서, 루테인·지아잔틴·아스타잔틴 등 눈 관련 기능성 원료에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있다. 다만 시장 내 제품 간 함량·비율·원료 출처에 대한 정보가 충분히 공유되지 않아 소비자 선택 기준이 모호하다는 지적도 이어져 왔다.

이에 업체는 이러한 점에 주목해 원료 함량과 배합 기준을 명확히 설계한 ‘비전스타’를 선보였다고 설명했다. 루테인지아잔틴복합추출물 24mg을 1일 섭취량 기준으로 담았으며, 아스타잔틴은 헤마토코쿠스 유래 원료 12mg을 배합했다. 아스타잔틴은 식품의약품안전처에서 눈의 피로 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 원료다.

특히 루테인과 지아잔틴의 5:1 비율 설계를 적용해 황반 색소 밀도 유지에 도움을 줄 수 있도록 구성했다. 단순 비율 중심이 아닌 ‘총 함량 24mg’ 설계를 통해 실제 섭취량 기준을 고려한 점이 특징이다.

또한 아스타잔틴은 무균 밀폐 배양 방식으로 생산되는 AstaPure® 원료를 사용했다. 외부 오염 가능성을 차단한 환경에서 배양된 헤마토코쿠스 유래 원료로, 품질 안정성을 확보한 것이 차별점이다.

이외에도 비타민A(720μg RAE), 비타민E, 비타민D, 아연 등을 함께 배합해 눈 건강뿐 아니라 항산화·면역 기능까지 고려한 복합 설계를 완성했다.

나우케어 관계자는 “비전스타는 눈 노화와 피로, 전반적인 눈 건강 관리에 필요한 핵심 원료를 균형 있게 담은 제품으로, 간편성을 고려해 하루 1캡슐 섭취 방식을 채택했다”며 “앞으로도 원료 중심의 설계를 통해 소비자가 신뢰할 수 있는 제품을 선보이겠다”고 밝혔다.

한편, 나우케어는 ‘깊은 진심, 좋은 원료’라는 브랜드 철학 아래, 기능성 원료의 출처와 함량 기준을 중요하게 고려해 제품을 개발해왔다. 콜레스타, 관절스타, 오메가스타, 혈압스타, 리포좀 비타민C 등 복합 설계 제품을 통해 시장 내 신뢰를 쌓아온 가운데, 이번 비전스타는 눈 건강 카테고리로 확장한 제품이라는 것이 업체 측 설명이다.