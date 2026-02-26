“21만 전자의 힘”…‘주식부호 1위’ 이재용 주식재산 ‘40조원’ 육박

이재용 주식재산 40조 돌파 눈앞

삼성家 4명 주식가치만 86조 넘어

코스피 6000시대를 맞아 국내 주식 부호 1위 이재용 삼성전자 회장의 주식 평가액이 40조원에 육박한 것으로 나타났다. 이 회장을 포함한 삼성가 주식재산도 86조원을 넘어섰다.

이재용 삼성회장. 연합뉴스

26일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 이재용 회장의 주식평가액은 이달 25일 마감가 기준 38조7738억원으로 평가됐다. 앞으로 1조 2260억 원 정도 주식 평가액이 증가하면 40조 원 문턱도 넘어서게 된다. 40조 원 돌파까지는 3.1% 격차밖에 차이 나지 않은 상황인 셈이다.

이재용 삼성전자 회장은 △삼성전자 △삼성물산 △삼성생명 △삼성SDS △삼성E&A △삼성화재 △삼성전자 우선주 이렇게 총 7개의 주식종목을 보유하고 있다. 이들 7개 종목에 대한 이달 25일 기준 주식평가액은 처음으로 38조원을 넘어섰다.

이 회장은 삼성전자 주식 9741만 4196주를 보유 중인데, 같은 날 보통주 1주당 주가(종가) 20만3500원으로 계산한 주식가치만 19조8237억원으로 평가됐다.

26일 오전 9시 50분 기준 전날보다 6.88% 오른 21만7500원을 기록하면서, 이재용 회장은 삼성전자 단일 종목으로만 20조원대 주식 평가액을 보유하게 됐다.

이재용 회장을 포함해 삼성가 4명의 전체 주식재산도 이달 25일 기준 86조원을 넘어서며 100조원 턱밑까지 올랐다.

이재용 회장을 포함해 △홍라희 삼성미술관 리움 명예관장(17조9336억원) △이부진 호텔신라 사장(16조1991억원) △이서현 삼성물산 사장(13조9079억원) 순으로 삼성가 4명의 합산 평가액은 86조8146억원에 달했다.

삼성가 4명의 주식재산을 모두 합친 금액은 전세계 주식부자 중 상위 30위 수준이다.

이달 25일 기준 정몽구 현대차 명예회장의 주식재산도 10조3024억원을 넘어서며 10조 클럽에 첫 신고했다. 정 명예회장은 △현대차 △현대모비스 △현대제철 3개 종목에서 주식을 보유 중이다. 이 중 현대차의 이달 25일 기준 주가는 57만2000원이어서 6조5184억원 상당으로 계산됐다. 여기에 현대모비스(3조1827억원), 현대제철(6013억원) 순으로 주식가치가 높았다.

이 외 개인주주 중 주식재산 10조 클럽에는 서정진 셀트리온 회장(16조7744억원)과 조정호 메리츠금융지주 회장(13조492억원)도 이름을 올렸다.