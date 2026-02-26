방한 외국인 80%, ‘재방문 희망’…문화 체험 선호

사진=뉴스1

한국을 찾은 외국인 관광객 10명 중 8명이 ‘향후 1년 내 재방문을 희망한다’는 조사 결과가 나왔다.

외국인 관광객들은 K-팝 댄스·메이크업 레슨·한식 요리 수업 등 한국 문화를 직접 배우고 즐기는 ‘디깅 관광’을 선호하는 것으로 전해졌다.

국내 인바운드 관광 플랫폼 크리에이트립은 외국인 관광객 100명을 대상으로 지난 2월 7부터 15일까지 ‘방한 외국인 종합 실태 인식 조사’ 결과를 26일 발표했다.

조사 결과에 따르면 응답자의 79%가 “향후 1년 내 한국을 다시 방문하겠다”고 답했다.

최근 3년 내 한국을 3회 이상 방문한 ‘단골 관광객’ 비율도 전체의 45%에 달하는 것으로 조사됐다.

외국인 관광객들이 한국을 재방문할 때는 서울 외 지방 지역으로 여행 반경도 넓어지는 것으로 확인됐다.

한국 여행이 일회성 방문지에 그치지 않고 개인의 취향에 따라 거듭 찾는 일상적 여행지로 거듭나고 있는 모습이다.

방한 외국인이 여행에서 가장 기대했던 상품은 피부과(22%)·헤어샵(20%)·메이크업(19%) 등 K-뷰티 및 미용의료 분야에 집중됐다.

실제 만족도 조사에서도 피부 시술(23%)이 1위를 차지하며, 뷰티·미용의료 서비스가 방한 관광을 이끄는 핵심 동력임을 드러냈다.

이어 K-팝 댄스 수업(20%), 메이크업 레슨(18%), 한식 요리 수업(16%) 순으로 나타났다.

임혜민 크리에이트립 대표는 “한국 콘텐츠가 세계적으로 고도화됨에 따라 외국인 관광객의 관심사도 전문가 수준으로 세분화되고 있다”고 말했다.