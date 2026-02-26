솔비(권지안), 1년만에 개인전 ‘허밍 로드’…고흐 영감 담은 신작 30점 공개

가수 겸 화가 솔비(본명 권지안)가 1년 만에 국내 개인전으로 돌아온다.

솔비의 소속사 지안캐슬은 솔비가 3월 4일부터 4월 4일까지 서울 강남구 청담동 갤러리 위 청담에서 개인전 ‘Humming Road(허밍 로드)’를 개최한다고 26일 밝혔다. 이는 지난해 3월 ‘FLOWERS FROM HEAVEN’ 이후 약 1년 만이다.

가수 겸 화가 솔비. 지안캐슬

이번 전시는 갤러리 1·2층 전관에서 진행되며 회화 작품 30여점이 공개된다. 전시는 솔비가 지속적으로 탐구해온 개념 ‘허밍(Humming)’을 중심으로 구성된다.

소속사는 “이번 전시는 솔비가 지속해서 탐구해 온 자신만의 언어 ‘허밍’을 중심으로 구성된다”며 “작가는 지난해 프랑스 아를을 방문해 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤’의 배경이 된 론강을 직접 마주한 경험을 작업에 반영했다. 이를 계기로 사이프러스 나무가 주요 모티브로 등장한다”고 설명했다.

사이프러스 나무는 하늘과 땅을 연결하는 상징적 존재로 해석된다. 화면에 반복적으로 등장하는 ‘길’은 목적지를 향한 경로가 아닌 삶의 시간이 축적되는 과정으로 표현됐다. 솔비는 붓 대신 손가락을 사용하는 지두화 기법으로 물감을 직접 얹고 밀어내며 두터운 질감과 색의 층을 쌓아 감정의 밀도와 시간의 흔적을 담아냈다.

솔비 개인전 ‘Humming Road(허밍 로드)’ 포스터. 지안캐슬

솔비는 2000년대 중반 가수로 데뷔해 방송과 예능을 넘나들며 활동했다. 이후 미술 작업을 병행하며 작가로 영역을 확장했다.

2018년에는 프랑스 ‘라 뉘 블랑쉬 파리’에 초청됐고, 2021년 스페인 바르셀로나 국제 예술상에서 그랜드 아티스트 어워드 대상을 받았다. 2022년에는 미국 뉴욕에서 전시를 열며 해외 무대에서도 활동을 이어왔다. 최근에는 ‘APEC 2025 정상회의’ 연계 K-미술 특별전 홍보대사로도 위촉됐다.