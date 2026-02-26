오석규 경기도의원, 의정부시장 출마 선언… “기본이 탄탄한 도시”

오석규 경기도의원(더불어민주당)이 “의정부 시민의 충직한 도구가 되겠다”며 의정부시장 출마를 공식 선언했다.

오 의원은 24일 의정부시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 시가 직면한 재정·미래발전·시민주권의 3대 위기를 해결하기 위한 시정 비전으로 ‘기본이 탄탄한 의정부’를 제시했다.

오석규 경기도의원이 24일 오전 경기 의정부시청 기자회견장에서 의정부시장 출마를 선언한뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 송동근 기자

그는 현재 의정부시의 재정자립도(23.2%)와 1인당 지역내총생산(GRDP) 등을 지적하며, 이를 혁신의 기회로 삼아 AI 기술 기반의 혁신 시정을 통해 시민의 삶을 공고히 하겠다고 강조했다.

특히 이재명 대통령의 국정 목표인 ‘기본사회’ 아젠다와 보폭을 맞춰 중앙정부의 지원을 이끌어내는 ‘일잘러 시장’이 되겠다는 포부를 밝혔다.

핵심 공약으로는 AI 행정 혁신과 더불어 ‘동의정부역’ 신설을 통한 지역 균형 발전을 내세웠다. 오 의원은 민락·고산 등 의정부 동부지역의 교통망 부재를 해결하기 위해 직접 ‘동의정부역’을 명명하고, 이를 GTX-G 노선에 반영시키는 성과를 낸 바 있다.

그는 GTX-G 노선과 서울지하철 8호선 연장의 공용 선로 및 역사 플랫폼 건설을 통해 의정부의 사통팔달 교통망을 완성하고, 24시간 정주와 일자리가 선순환하는 경제 생태계를 조성하겠다고 약속했다.

정치 철학으로는 이해찬 전 총리의 ‘삼실(진실·성실·절실)’ 정신을 강조하며, 그간의 의정활동 성과를 바탕으로 실천력을 입증했다는 점을 피력했다. 또한 ‘경기도 행정사무감사 우수의원상’과 ‘매니페스토 약속대상 최우수상’ 등 다수의 수상 경력을 언급하며 검증된 행정 전문가임을 자처했다.

오 의원은 “의정부는 지금 위기와 기회의 갈림길에 서 있다”며 “권력이 아니라 시민을 위해 일할 수 있는 권한을 달라”고 호소했다. 이어 “시민이 주인이고 시장은 그 뜻을 실행하는 충직한 도구”라며 “말이 아닌 성과로 증명하고, 약속은 반드시 지키는 시장이 되겠다”고 지지를 당부했다.

현재까지 의정부시장 선거에는 더불어민주당 안병용 전 시장, 심화섭 당대표 특보, 정진호 시의원, 국민의힘 박성복 전 의정부시 흥선호원권국장, 진보당 이준일 시공무원노동조합사무실장 등이 예비후보로 등록하고 선거 운동에 돌입했다. 오 의원도 조만간 예비후보로 등록할 예정이다.