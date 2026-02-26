침묵 깬 김길리, 빙상계 ‘발칵’ 뒤집은 ‘최민정 양보’ 루머에 직접 입 열었다

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 2관왕을 차지한 ‘람보르길리’ 김길리(22)가 여자 1500m 경기에서 선배 최민정(28·이상 성남시청)을 추월했던 결승전 막판 상황에 대해 직접 입을 열어 관심이 증폭되고 있다.

당시 일부 네티즌들은 최민정이 김길리에게 자리를 양보해준 게 아니냐는 근거 없는 추측을 쏟아낸 바 있다. 하지만 경기가 끝난 뒤 진행된 두 선수의 해명을 들어보면 선의의 경쟁이었을 뿐, 양보는 없었다고 한다.

쇼트트랙 여자 3000m 계주 금메달리스트인 김길리와 최민정이 지난 24일 인천국제공항을 통해 귀국해 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

김길리는 24일 공개된 유튜브 채널 ‘최민호 MINHO’에 출연해 이번 동계올림픽 2관왕 달성 소감과 치열했던 레이스와 관련된 비하인드 스토리를 유감없이 밝혔다.

1500m 경기 당시 결승선을 불과 두 바퀴 남겨두고 김길리는 선두를 달리던 최민정을 폭발적인 스피드로 앞질러 가장 먼저 결승선을 통과했다.

경기가 끝난 뒤 일부 매체와 네티즌들 사이에서는 1500m 올림픽 3연패를 노리던 최민정이 후배 김길리의 대관식을 위해 막판 스퍼트를 일부러 포기하며 양보한 게 아니냐는 무분별한 주장이 제기됐다.

하지만 이는 사실이 아니었다고 한다. 김길리는 1500m 결승전 당시 상황에 대해 “나는 평소에도 뒤에서 경기하는 스타일이긴 한데, (그때 내가) 견제했던 선수가 선두에서 끌고 있었다”며 “선두에서 경기를 하다 보면 체력 소모가 있다 보니 ‘그래 네가 끌어라’고 생각하면서 힘을 아끼고 있었다”고 운을 뗐다.

최민정과 순위 싸움을 벌인 과정에 대해서도 상세히 설명했다. 유튜브 진행자 최민호는 “사실 최민정 선수를 못 제칠 줄 알았는데, 힘이 남아 있었는지?”라고 질문했다. 이에 김길리는 “솔직히 속도가 제가 많이 붙은 상태였다”며 “나갈 시도를 그때 해봤다”고 답했다. 최민정의 양보가 아닌, 스스로 펼친 전략의 일부였다는 것.

최근 귀국한 김길리는 짧은 휴식을 취한 뒤 재차 훈련에 돌입할 계획이라고 한다. 그는 “세계선수권이 3주 뒤에 있어서 휴식은 정말 짧게 갖고 바로 운동해야 할 것 같다”고 자신의 운동 계획을 밝혔다.

쇼트트랙 김길리와 최민정이 지난 21일 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 열린 기자회견에서 밝게 웃고 있다. 밀라노=연합뉴스

전날 진행된 연합뉴스와 진행된 인터뷰에서 김길리는 자신의 어머니가 다시 사준 '두 번째' 오륜기 금목걸이를 목에 걸고 인터뷰에 임해 눈길을 끌었다. 그는 “목걸이 사연을 비롯해 이번 올림픽에선 소름 돋는 순간이 정말 많았다”고 말문을 열었다.

김길리는 동계 올림픽을 앞두고 어머니에게 선물 받은 오륜기 금목걸이를 분실했고, 대회 직전 어머니가 똑같은 목걸이를 다시 선물했다고 한다.

당시 그는 메달 레이스를 앞두고 “액땜했다고 생각하겠다”며 “금메달 2개를 딸 징조 같다”고 했다. 실제로 그 말은 현실이 됐다. 실제 그 말은 현실이 됐다. 김길리는 “모든 것이 딱딱 들어맞은 대회였다”면서 “앞으로 평생 잊지 못할 것”이라고 벅찬 감정을 드러냈다.

다만 이번 대회에서 역경도 있었다고 한다. 김길리는 “대회 초반 빙질이 좋지 않아서 힘들었다”며 “특히 혼성 2000ｍ 계주 이후엔 두려움이 컸는데, 다독여준 동료들과 장비를 잘 관리해준 변우옥 코치님 덕분에 이겨낼 수 있었다”고 주변 사람들에게 고마움을 표했다.

선배 최민정을 향해선 애틋한 마음을 숨기지 않으며 동시에 존경의 뜻을 밝혔다. 김길리는 “그날은 경쟁자라기보다 동반자라는 느낌이 강했다”면서 “계속 함께 뛸 줄 알았는데 마지막 올림픽 맞대결이었다는 것을 알고 많이 울었다”고 회상했다. 그러면서 “경기 직전 서로에게 ‘파이팅’이라고 응원했다”며 “언니는 마지막 레이스라는 것을 알고 뛰었을 텐데 나를 응원해줬다는 생각에 또 한 번 울컥했다”고 말했다.

마지막 직선주로에서 최민정에게 역전했던 순간을 떠올린 김길리는 “언니와 충돌하지 않기 위해 최대한 공간을 만들면서 탔다”면서 “내가 금메달을 땄지만, 언니는 우리나라 최고의 선수”라고 거듭 추켜세웠다.