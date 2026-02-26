블랙스완 가비, 청와대 국빈만찬 참석…룰라 대통령 손등 키스 ‘화제’

걸그룹 블랙스완 멤버 가비가 대한민국-브라질 국빈 만찬에 참석해 눈길을 끌었다.

지난 23일 청와대 영빈관에서 열린 브라질 대통령 국빈 방한 환영 만찬에는 양국 정부 관계자와 경제계 인사들이 자리했다. 이 자리에는 브라질 출신 멤버 가비도 초청돼 참석했다.

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 블랙스완 멤버 가비의 손등에 키스하고 있다. 디알뮤직

이날 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령은 참석자들과 인사를 나누던 중 가비의 손등에 키스를 하며 친근감을 드러냈다. 해당 장면은 룰라 대통령의 공식 인스타그램에 게재됐으며, 26일 오전 기준 조회수 120만회를 넘어섰다.

또 블랙스완의 노래 ‘Cat & Mouse’를 배경음악으로 사용한 게시물은 560만회 이상 조회되며 화제를 모았다. 영상에는 이재명 대통령이 두 사람을 바라보는 모습도 담겼다.

가비가 만찬에 초청된 배경에는 브라질 영부인 호잔젤라 다시우바 여사의 K팝에 대한 관심이 작용한 것으로 전해졌다. 영부인은 방한 전부터 한국 대중음악에 높은 관심을 보여왔으며, 블랙스완 멤버 중 브라질 출신인 가비의 존재를 반가워한 것으로 알려졌다. 공식 일정에 앞서 22일에는 가비와 별도의 식사 자리를 가졌으며, 관련 사진을 SNS에 공개하기도 했다.

브라질 영부인 호잔젤라 다시우바 여사와 가비. 디알뮤직

소속사 디알뮤직은 “예상하지 못한 초청이었지만 한국과 브라질 간 문화 교류에 기여할 수 있다면 큰 영광”이라며 “의미 있는 자리에 언제든 함께할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

한편 블랙스완은 전원 외국인으로 구성된 4인조 글로벌 걸그룹이다. 2002년 브라질 산타카타리나주 출생인 가비는 2022년 디알뮤직 글로벌 오디션에서 4000대 1의 경쟁률을 뚫고 발탁됐다. 그는 현재 활동 중인 K팝 걸그룹 멤버 가운데 유일한 브라질 출신이다.