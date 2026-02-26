스킨1004, 수분·탄력 케어하는 '히알루-테카' 라인 론칭

앰플, 스킨 밀크, 크림 3종 구성…탄탄하게 차오르는 고밀도 보습 탄력 완성

크레이버코퍼레이션이 전개하는 원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004는 피부 수분 볼륨과 탄력을 집중 케어하는 ‘히알루-테카’ 라인을 론칭한다고 26일 밝혔다.

‘히알루-테카’ 라인은 스킨1004의 독자 원료인 ‘히알루-테카™(HYALU-TECA™)’를 함유해 물광 플럼핑 솔루션을 제안한다. 고순도 히알루론산에 마다가스카르산 병풀추출물과 병풀의 핵심 활성 성분인 ‘테카(TECA)’를 결합해 물광 케어에 특화됐다. 나노 캡슐레이션 공법을 적용한 1000억 개의 마이크로 액티브 입자가 피부를 촘촘히 채워 플럼핑 효과를 강화하고 촉촉한 광채 피부 연출을 돕는다.

신제품은 앰플, 스킨 밀크, 크림 등 스킨케어 3종으로 구성됐다. 먼저 ‘마다가스카르 센텔라 히알루-테카 플럼핑 앰플’은 고농축 제형으로 바르는 즉시 볼륨감을 부여하며 깊은 보습 효과로 촉촉하게 차오르는 탄력을 선사한다. 또한 히알루론산과 콜라겐 생성을 촉진해 피부 코어 탄력 강화에 도움을 준다.

‘마다가스카르 센텔라 히알루-테카 글래스 스킨 밀크’는 토너·에센스·로션 기능을 하나에 담은 3-in-1 밀키 에센스다. 모공보다 2500배 작은 초미세 입자의 히알루-테카™ 성분이 피부 결을 매끈하게 정돈하고 수분 광채를 더한다.

‘마다가스카르 센텔라 히알루-테카 퍼밍 크림’은 피부 건조와 탄력 저하를 케어하는 벨벳 제형 크림으로, 높은 보습 지속력으로 수분 손실을 방어하고 피부 장벽을 강화한다. 수분 플럼핑 효과와 안면(이마·눈가·입가) 4중 주름 개선 효과를 더해 피부 밀도를 높이는 데 도움을 준다.

곽인승 크레이버 CBO 겸 스킨1004 브랜드 부문 대표는 “히알루-테카 라인은 고순도 히알루론산에 마다가스카르산 병풀추출물과 테카 성분을 더해 수분 볼륨과 탄력 효과를 극대화했다”며 “차별화된 원료 경쟁력을 바탕으로 글로벌 소비자들에게 선택받는 고기능 스킨케어를 지속 선보이겠다”고 말했다.