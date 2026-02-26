‘여성 장애인 성폭력 의혹’ 색동원, 남성 입소자 폭행 정황도 나온 듯

여성 중증장애인의 성폭력 의혹이 제기된 인천 강화군 색동원에서 남성 입소자 일부도 폭행 피해를 본 정황이 나온 것으로 전해졌다. 앞서 강화군은 당국의 수사 결과에 따라 성폭력·학대 의혹이 사실로 확인될 경우 즉각적인 폐쇄 조치를 시행하겠다고 예고한 바 있다.

강화군은 최근 모 대학기관에 의뢰해 실시한 색동원 2차 심층조사 결과 보고서를 경찰에 전달했다고 26일 밝혔다. 앞서 군은 지난 5∼6일 양일간 1차 때와 마찬가지로 우석대 산하 한국심리운동연구소에 관련 용역을 맡겼다.

색동원 전경

해당 기관은 남성 입소자 16명과 여성 퇴소자 1명에 대한 심층조사를 벌였으며 24일 결과 보고서를 접수했다. 이 보고서에는 남성 16명 가운데 6명이 시설 종사자 6명으로부터 폭행을 당한 상황이 담겼다고 전해진다.

보고서는 전날 서울경찰청에 제공됐으며, 수사 당국에서 인지수사로 진행할 것이 예상된다고 군은 설명했다. 서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등 혐의로 구속한 이곳 시설장을 조만간 검찰에 송치할 예정이다.

군은 이번 보고서 내용을 토대로 인천시 장애인권익옹호기관에 학대 신고와 함께 긴급적인 분리나 전원 조치에 대해 협의할 계획이다. 또 보건복지부와 시에도 보고서를 제공하고, 피해자 측이 정보 공개를 요청할 땐 내부적 분석 뒤 부분 공개하기로 했다.



박용철 강화군수는 “남성 입소자들에 대한 폭행 의혹도 별도 제기된 만큼 경찰의 조속한 수사가 필요하다”며 “향후 기소 의견으로 송치되면 시설 폐쇄를 단행할 것”이라고 말했다.