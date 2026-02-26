메뉴보기메뉴 보기 검색

선예 근황 공개 "첫째 벌써 중학생…삼시세끼 해먹여"

선예가 '신상출시 편스토랑'에 출연한다.

 

27일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에는 야심 차게 출사표를 던진 신입 편셰프가 등장한다.

 

선예. KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 제공
그 주인공은 대한민국 레전드 걸그룹 원더걸스 리더 선예다.

 

스페셜MC 김용빈은 선예의 등장에 "그 시절엔 저도 '텔미' 춤을 췄다. 그 정도로 좋아했다"고 팬심을 고백한다.

 

이연복 셰프는 "요리는 잘하는지"라고 묻는다.

 

이에 선예는 조심스레 "노래를 안 했으면 식당을 했을지도 모르겠다"고 해 관심을 모은다.

 

선예는 "딸 셋을 키우고 있는데 제 손으로 삼시 세끼 직접 해 먹이고 있는 정도"라고 덧붙인다.

 

선예는 "첫째가 벌써 중학생이다. 중딩 맘이다"라고 하며 웃는다.

 

이어 VCR에서는 주부 14년 차이자 딸 셋 맘 선예의 요리 실력이 최초로 공개된다.

 

선예는 빠른 손놀림으로 척척 요리하고 눈대중으로 간을 기가 막히게 잡는 한편, 요리의 기본이 되는 조미료들은 직접 만들어 먹는다고 해 이목을 집중시킨다.

 

선예는 "만 24살에 결혼해서 캐나다에 가서 살았다"며 "요리책들을 싸 들고 캐나다에 가서 직접 다 해 보고 많은 시행착오를 겪으며 나만의 레시피를 만들었다"고 회상한다.

