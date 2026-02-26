수은·포르말린 등 2025년 국내 화학사고 282건…창원 등 일부 지역 급증세

지난해 국내에서 화학사고가 282건 발생한 것으로 집계됐다.

소방청은 지난해 발생한 위험물과 유해화학물질 사고 이력을 심층 분석한 ‘2025 국내 화학사고 통계분석’ 결과를 26일 발표했다. 이번 분석은 반복되는 사고의 원인을 규명하고 맞춤형 사고 예방 대응으로 현장 대원의 안전을 확보하려는 취지다.

2025년 지역별 화학사고 발생 건수. 소방청 제공

지역별로 보면 산업단지가 밀집한 경기에서 가장 많은 53건의 화학사고가 발생했다. 그 뒤는 울산 36건, 경남 25건, 전남 25건, 전북 22건, 경북 21건 순이었다.

특히 창원시의 경우 최근 5년간 연평균 2~3건에 불과하던 화학사고가 지난해 10건으로 급증했다. 급증한 10건의 사고 유형을 분석한 결과 일산화탄소를 비롯한 독성 물질 사고가 4건, 질산 등 산성 물질 사고가 3건으로 가장 큰 비중을 차지했다. 암모니아(염기성)와 차아염소산나트륨(산화성) 누출 등 사고 유형도 다양화했다.

질산(HNO3), 염화수소(산)(HCl), 황산(H2SO4) 등 강한 산성이나 암모니아(NH3), 수산화나트륨(NaOH) 등 염기성을 띠는 물질들이 사고를 가장 많이 일으켰다. 황화수소(H2S), 일산화탄소(CO)와 같이 저농도에서도 인명에 치명적인 유독가스로 인한 질식 사고도 빈번했다. 반면 그동안 학교 실험실 등에서 잦은 사고를 일으켰던 액체 중금속 수은(Hg)과 ‘포르말린(aq. HCHO)’은 교육기관 중심의 안전관리 강화 노력에 힘입어 사고 빈도가 감소했다.

월별 화학사고 발생 건수. 소방청 제공

시기를 보면 화학사고는 7월 33건, 8월 34건 등 기온이 높은 여름철에 집중되는 경향을 보였다. 높은 기온이 화학물질의 휘발성을 증가시키고 저장 용기 내부 압력을 상승시키는 등 물리·화학적 특성 변화 때문으로 보인다.

소방청은 현장 출동 대원이 안전을 지키며 효과적으로 대응할 수 있도록 사고 건수 대비 인명피해 위험성이 높은 고위험 물질을 별도로 선별해 일선 소방관서에 안내했다. 김연상 국립소방연구원장은 “이번 통계 분석 결과를 바탕으로 취약 시기·물질별 안전관리를 강화하고 사업장 관계자들의 경각심을 높이는 데 주력하겠다”고 말했다.