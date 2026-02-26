엑소, 정규 8집도 판매량 100만장↑…8번째 밀리언셀러작

한류 그룹 '엑소(EXO)'가 또 하나의 밀리언셀러 기록을 추가했다.

26일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 지난 19일 발매된 엑소 정규 8집 '리버스(REVERXE)'가 이날 오전 기준 누적 음반 판매량 100만 장을 돌파했다. 그룹 통산 8번째 밀리언셀러를 기록했다.

엑소. SM엔터테인먼트 제공

엑소는 이로써 2013년 정규 1집 'XOXO(Kiss & Hug)'로 첫 밀리언셀러작을 내놓은 이후 지금까지 꾸준한 인기를 얻었다.

또한 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 48개 지역 1위, 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 주간 1위, QQ뮤직 '트리플 플래티넘' 인증 및 디지털 앨범 차트 주간 1위, 한터차트 월드·음반 차트 주간 1위, 써클차트 리테일 앨범 차트 월간 1위를 차지했다.

타이틀 곡 '크라운(Crown)' 역시 엑소의 'SMP 스타일'을 만날 수 있는 음악과 퍼포먼스로 음악방송 5관왕 그랜드 슬램을 달성했다. 뿐만 아니라 엑소 컴백을 기념해 더현대 서울 팝업스토어 및 중국 QQ뮤직과 협업한 쇼핑몰 래핑 팝업 역시 성황을 이뤘다.

한편, 엑소는 4월 10~12일 서울 올림픽공원 케이스포돔에서 여섯 번째 단독 콘서트 투어 '엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌'의 포문을 연다.

<뉴시스>