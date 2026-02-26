심은경 "연기하면서 만족감 평생 못 느낄 듯…어렵지만 성실히 해 나가고파"

보그 코리아 3월 화보 커버 장식

'2026 보그 리더' 독립 토크 세션 참석 예정

"'여행과 나날', 삶을 어떻게 사유 할지 그려낸 작품"

최근 일본 영화계 최고 권위의 시상식 '키네마 준보'에서 한국 배우 최초로 여우주연상을 수상한 배우 심은경이 패션 매거진 '보그 코리아'(VOGUE KOREA) 3월호 커버를 장식했다.

패션 매거진 보그 코리아 3월호 커버를 장식한 배우 심은경. 보그 코리아

심은경이 촬영한 이번 화보는 보그 코리아의 연례 프로젝트 '2026 보그 리더(Vogue Leaders)'의 일환으로, 자신의 서사를 능동적으로 이끌어가는 여성의 '주도성'을 주제로 진행됐다.

공개된 화보 사진 속 심은경은 심플한 의상과 다양한 컬러의 시계로 포인트를 준 스타일링을 선보였다. 여기에 더해 화보에는 대형 필름 카메라도 등장해 눈길을 끈다.

심은경은 자신만의 시선이 담긴 카메라와 쉼 없이 달려온 연기 여정을 상징하는 시계를 자신의 모습에 감각적으로 녹여내며 배우의 정체성이 투영된 하나의 완성도 높은 아트웍(Art work)을 탄생시켰다.

그녀는 인터뷰를 통해 "'여행과 나날'은 삶을 어떻게 사유할지 느린 속도로 그려내는 작품"이라며 "예술을 접하면 나를 발견하고 사유하는 자세가 길러진다. 사유는 우리에게 꼭 필요한 태도로 취향이라기 보다는 배움의 한 부분"이라고 사유의 중요성을 강조했다.

이어 "아마 연기를 하면서 만족감은 평생 못 느낄 것 같다. 연륜이 쌓이지 않아 정확한 묘사가 어렵지만, 나를 기다리는 어떤 풍경을 향해 직업의식을 갖고 성실히 해나가고 싶다"고 전했다.

심은경은 이번 화보에 이어 이번 프로젝트의 핵심 행사인 '2026 보그 리더' 토크 세션에 매기 강 감독, 은희경 극작가, 류성희 미술감독 등 한국 문화계를 빛낸 여성 아티스트들과 함께 참석을 확정했다.

그녀는 해당 행사에서 독립적인 토크 세션을 통해 배우이자 한 개인으로서 겪어온 소소하고 진솔한 경험들을 공유하고, 현장을 찾은 관객들과 가까이서 소통하는 시간을 가질 계획이다.

영화 '여행과 나날'을 통해 한층 깊어진 연기 스펙트럼을 증명한 심은경은 오는 3월 방영을 앞둔 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'과 연극 '반야 아재'로 활발한 행보를 이어갈 예정이다.