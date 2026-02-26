“음식 하나를 설명할 때도 눈에서 빛이”…신기루, 안성재 ‘모수’ 70만원 디너 후기

코미디언 신기루가 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 모수 방문 후기를 전했다.

25일 신기루의 유튜브 채널 ‘뭐든하기루’에는 ‘버터탕수육 먹고 고된 삶 버텨보기루’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 신기루는 최근 방문한 ‘모수’ 디너 코스를 언급하며 강한 인상을 받았다고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘뭐든하기루’ 캡처

그는 “모수를 드디어 다녀왔다. 모수를 갔다 온 다음 연휴가 시작돼서 다다음날쯤 엄마 집에 가서 밥을 먹는데, 이런 말씀을 드리면 좀 그렇지만 뒤집어엎고 싶었다”고 말했다. 이어 “힘들게 예약해서 겨우 갔는데 약 올리듯 작은 음식들이 나온다. 그런데 내가 먹어본 파인다이닝 중 맛으로는 1등이었다”고 평가했다.

신기루는 안성재 셰프에 대한 인상도 전했다. 그는 “안성재씨가 나와 동갑이다. 음식 하나를 설명할 때도 눈에서 빛이 나더라”며 “사람마다 입맛이 다를 수는 있지만 약간 울림도 있고 충격적이었다”고 말했다.

가격에 대해서도 구체적으로 언급했다. 신기루는 “디너 가격이 42만원이고 와인 페어링이 30만원대다. 둘이 가면 150만원은 나온다. 콜키지도 따로 금액이 있다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘뭐든하기루’ 캡처

이어 “술을 안 드시는 분들도 한 번쯤은 가보셨으면 좋겠다. 예약이 너무 힘들지만 파인다이닝에 관심 있는 분들이라면 추천하고 싶다”고 덧붙였다.

특히 신기루는 “다녀온 지 일주일이 지났는데 그날 먹었던 디쉬들의 맛이 다 기억난다. 맛이 황홀했다”며 극찬을 이어갔다.