IMF "올해 美금리 1회인하" 예상…"무역 상대국들과 협력해야"

"무역 불확실성으로 경제활동 둔화…관세, 부정적 공급 효과로 성장 역풍"

연말 美 기준금리 3.25~3.50%·내년 초 PCE 물가상승률 2.0%로 각각 전망

국제통화기금(IMF)은 올해 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리가 한 차례 인하될 것으로 25일(현지시간) 예상했다.



아울러 IMF는 자국 산업 보호와 투자 유치를 명분으로 내건 고율 관세 도입과 강경한 이민 정책 등 도널드 트럼프 미국 행정부의 핵심 경제 정책이 오히려 미국 경제를 위협하고 있다고 강도 높게 비판했다.

IMF. AFP연합뉴스

IMF는 이날 발표한 미국 경제전망 보고서에서 올해 성장률이 2.4%, 금리는 연말에 3.25~3.50%가 될 것으로 각각 내다봤다.



미국의 성장률 전망치는 지난달 발표한 세계 경제전망 보고서와 동일하다. 지난해 미국 성장률은 2.2%를 기록했다.



현재 미국의 기준금리는 3.50~3.75%로, IMF는 연준이 올해 안에 이를 한 차례 0.25%포인트(p) 내린다고 본 것이다. 도널드 트럼프 대통령이 요구하는 '큰 폭의 금리 인하'와는 거리가 있는 전망이다.



금리 결정의 근거가 되는 주요 지표인 개인소비지출(PCE) 물가가 트럼프 행정부의 관세 부과 여파로 올해 초 0.5%p 상승효과를 얻겠지만, 점차 그 영향이 줄면서 내년 초에는 연준이 목표로 삼는 2% 수준까지 낮아질 것으로 IMF는 내다봤다.



IMF는 "성장과 인플레이션의 단기 전망에 대한 리스크는 균형적인 것으로 보인다"고 진단했다.



또 다른 지표인 고용의 경우 "팬데믹 이전 5년 동안 관찰된 속도의 절반 미만으로 증가"하겠지만, 인구 증가 속도의 둔화를 고려하면 내년까지 평균 실업률은 '완전고용'에 가까운 4% 수준을 유지할 것으로 예상했다.



트럼프 행정부의 대표 정책인 관세와 이민 단속에 대해선 미국 경제에 긍정적 효과보다 부정적 효과가 더 크다고 지적하면서 경제 정책 기조 전환을 촉구했다.



IMF는 "더 높은 관세는 생산 자원의 분배 왜곡, 글로벌 공급망 교란, 세계 무역의 혜택 훼손 등 비용을 초래한다"며 "무역 정책을 둘러싼 불확실성은 예상보다 큰 활동 둔화를 가져올 수 있다"고 우려했다.



그러면서 "국가 안보상 이유로 무역 및 투자 조치(관세 및 수출통제 포함)가 시행되더라도, 이런 정책은 국내외 부정적 영향을 최소화하도록 좁게 적용돼야 한다"고 제언했다.



IMF는 또 "엄격한 국경 단속과 추방 확대는 향후 몇 년간 외국 출생 노동력 규모를 감소시킬 것"이라며 "그 결과 고용 증가 둔화, 인플레 압력의 완만한 상승, 내년까지 0.4%의 활동 감소를 초래할 것"으로 예상했다.



이와 함께 IMF는 별도로 발표한 성명에서 트럼프 행정부가 관세의 부정적 경제적 결과를 피하기 위해서 다른 정책 조합을 도입해야 한다면서, 미국이 무역 상대국들과 협력해 상호적으로 무역 제한을 완화할 방안을 모색하라고 권고했다.



IMF는 "미국이 불공정 무역 관행에 관한 우려를 해소하고, 무역 제한과 산업정책 왜곡을 조율된 방식으로 축소하는 데 합의하기 위해 파트너들과 건설적으로 협력해야 한다"고 지적했다.



크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 트럼프 행정부의 무역적자에 대한 우려는 공유한다면서도 "관세는 부정적 공급 효과를 낳고 더 강한 성장에 역풍으로 작용할 것"이라고 지적했다.



한편, IMF는 미국의 일반정부 재정적자는 국내총생산(GDP) 대비 7~8% 수준을 유지하고, 일반정부 부채는 2031년까지 GDP 대비 140%를 기록할 것으로 봤다.



트럼프 행정부의 "팁과 초과근무 수당에 대한 세금 감면과 자녀세액공제 확대는 가계 소득을 증가시킬 것"이라면서도 "누진적 소득세 조항이 만료되는 2029년 이후 소득 분포 하위 50%의 실질 가처분 소득을 감소시킬 것"으로 전망했다.



IMF의 이번 보고서는 미국 대법원이 트럼프 행정부의 상호관세 무효 판결을 하기 전에 작성됐다. IMF는 향후 미국 대법원의 상호관세 무효 결과와 이후 새로 도입된 '글로벌 관세' 영향까지 분석할 계획이다.

