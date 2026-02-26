한은 "1분기 성장률 1% 내외…반도체 좋으면 더 오를 수도"

"소비 개선에 작년 4분기 역성장 기저효과까지"

이례적 전망 오차 리뷰도…"우리가 점쟁이는 아냐"

김웅 한국은행 부총재보 [연합뉴스 자료사진]

한국은행은 26일 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 1% 안팎에 달할 것이라고 전망했다.



김웅 한은 부총재보는 이날 오후 경제전망 설명회에서 "1분기 1% 내외 성장률을 보일 수 있고, 반도체 수출이 더 좋으면 성장률도 더 오를 수 있다"고 밝혔다.



한은은 보고서에서 올해 연간 성장률 전망치를 기존 1.8%에서 2.0%로 상향 조정하면서 1분기 0.9%, 2분기 0.3%, 3분기 0.4%, 4분기 0.4%의 분기 성장률을 예상했다.



김 부총재보는 "수출 데이터가 반도체 중심으로 워낙 좋게 나오고 있다"며 "소비도 카드 데이터를 보니 여전히 좋은 흐름"이라고 설명했다.



아울러 "지난해 4분기 -0.3%로 역성장한 데 따른 기저효과도 있다"고 덧붙였다.



김 부총재보는 완만한 소비 개선세 속에 주가 상승에 따른 자산 효과가 제한적일 수 있다는 점을 함께 언급했다.



그는 "과거보다 자산 효과가 시차를 두고 늦게 나타날 수 있다"며 "주가가 반도체 위주로 올라 소비와 연결되려면 시간이 필요하다"고 분석했다.



이어 "최근 양극화 심화로 주식을 고소득층 위주로 보유한다"며 "자산 효과 숫자가 작아질 수 있다는 점도 고려해야 한다"고 했다.



이지호 한은 조사국장은 올해 성장 경로상 "미국 관세 불확실성이 가장 큰 리스크"라며 "정부가 노력하고 있지만, 지난해 같은 불확실성의 '시즌2'도 배제할 수 없는 부분"이라고 말했다.



한편, 한은 조사국은 이날 이례적으로 '경제전망 결과 리뷰'를 통해 과거 경제전망 오차 배경과 대안을 발표했다.



김민식 한은 거시전망부장은 "최근 불확실성이 너무 컸던 데 비해 전망이 충분히 과감하지 못했고, 점진적, 보수적으로 조정이 이뤄졌다"고 돌아봤다.



그러면서 "빠르고 정확히 판단할 수 있는 고빈도 지표를 확충할 필요가 있다"며 "전망 오차 발생 배경도 더 많이 소통하고 설명하겠다"고 했다.



이 국장은 "우리가 점쟁이는 아니다"라며 "들쑥날쑥한 분기 성장률을 용감하게 예측하기가 쉽지 않다"고 토로하기도 했다.

<연합>