정부 "비핵화 견지…북미대화 조속히 이뤄지도록 한미 공조"

외교부 "남북 평화공존 노력 지속…적대와 대결의 언행 삼가야"

정부는 북미 대화가 가급적 조속히 이뤄질 수 있도록 긴밀한 한미 공조 하에 필요한 외교적 노력을 지속해 나가겠다고 밝혔다.



박일 외교부 대변인은 26일 정례브리핑에서 이같이 말하면서 "정부는 한반도의 완전한 비핵화 목표를 견지하며 국제사회의 긴밀한 공조 하에 북핵 문제 해결에 실질적 진전을 이루기 위한 노력을 계속 경주해 나갈 것"이라고 강조했다.

박일 외교부 대변인이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 정례브리핑을 하고 있다.

박 대변인은 북한 당대회와 관련해 "정부는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 번영하는 상생의 미래를 열어나가기 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.



이어 "이를 위해선 서로 적대와 대결의 언행을 삼가고 상호존중과 신뢰의 토대를 만들어야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.



이날 조선중앙통신에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 9차 당대회 총화보고에서 "가장 적대적인 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없으며 한국을 동족이라는 범주에서 영원히 배제할 것"이라며 '적대적 두 국가' 기조를 다시 분명히 했다.



미국에 대해서는 '최강경 자세'를 대미정책 기조로 변함없이 견지하겠다면서도 "우리 국가의 현 지위(핵보유국)를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다"고 언급해 대화 여지를 열어뒀다.

<연합>