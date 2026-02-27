“울진서 ‘명품 대게’ 진가 만끽하세요”

27일부터 나흘간 후포항서 축제

즉석경매 등 체험형이벤트 다채

경북 울진에서 명품 대게의 진가를 만끽할 수 있는 ‘2026 울진대게와 붉은대게 축제’가 27일부터 내달 2일까지 나흘간 후포항 왕돌초광장 일원에서 펼쳐진다.



26일 울진군에 따르면 올해 축제는 ‘우리 대게, 진짜 대게, 울진대게’를 슬로건으로, 단순한 먹거리 행사를 넘어 관광객이 머물며 즐기는 체험형 문화 축제로 마련됐다.



축제 첫날은 지역 예술인들의 공연을 시작으로 대게잡이 원조 마을인 ‘거일마을’의 유래를 담은 홍보관과 울진대게 팝업스토어가 운영된다.올해 새롭게 선보이는 축제 캐릭터 ‘대빵이’는 귀여운 외모로 축제장 곳곳에서 관광객들에게 즐거운 추억과 포토존을 선사하며 브랜드 이미지 강화에 나선다.



둘째 날에는 축제 대표 프로그램인 ‘읍·면 대항 게줄당기기’가 열려 지역민과 관광객이 함께하는 화합의 장이 펼쳐진다.



개막식 공식 행사에서는 울진대게 플래시몹 공연을 시작으로 박서진, 박주희 등 트로트 인기가수들의 축하 공연이 이어지는 등 축제 분위기를 한껏 끌어올릴 예정이다.총상금 240만원이 걸린 ‘게판 끼자랑대회’가 열려 방문객들이 숨겨진 재능을 마음껏 뽐낼 수 있는 소통의 무대도 마련된다.



또한 축제의 시그니처 프로그램인 ‘대형 게장 비빔밥 퍼포먼스’를 통해 관광객들에게 울진의 넉넉한 인심이 담긴 무료 시식의 기회도 제공한다.



직접 대게를 낚아 올리는 손맛을 즐길 수 있는 ‘붉은대게 낚시 체험’과 저렴한 가격대에 대게를 낙찰받을 수 있는 ‘대게 즉석 경매’는 해마다 높은 인기를 자랑한다.



군 관계자는 “동해의 맛과 즐거운 체험이 가득한 이번 축제에서 초봄의 특별한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.