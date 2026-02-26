연암 박지원 ‘열하일기’ 초고본 보물 됐다

유산청, 현등사 불화 등 7건 지정

연암 박지원(1737∼1805)이 조선 후기 5개월가량 청나라에 다녀온 뒤 작성한 견문록 열하일기의 초고본 등이 보물이 됐다.



국가유산청은 26일 단국대 석주선기념박물관이 소장한 ‘박지원 열하일기 초고본 일괄’을 비롯해 총 7건의 문화유산을 보물로 각각 지정했다고 밝혔다.



‘박지원 열하일기 초고본 일괄’은 박지원이 청나라 북경과 열하 등지 방문 경험을 정리한 ‘열하일기’의 처음 제작 당시 모습을 담은 자료다. 보물로 지정된 자료는 총 4종 8책으로, 청에서 귀국한 박지원이 작성한 가장 초기의 고본 즉, 저자가 친필로 쓴 원고로 만든 책이다. 이 중 ‘연행음청 건·곤’(사진) 두 책은 열하일기 정본에는 존재하지 않는 서학 관련 용어가 나오고, 새로운 내용이 포함돼 있어 주목할 만하다. 열하일기 초고본은 조선 후기 대표 실학서가 완성되는 과정을 엿볼 수 있다. 국가유산청은 “열하일기가 처음 제작될 당시 형태와 저자인 박지원과 그 후손 등에 의해 수정·개작된 과정을 살펴볼 수 있어 가치가 크다”고 설명했다.



국가유산청은 ‘가평 현등사 아미타여래설법도’, ‘임실 진구사지 석조비로자나불좌상’, ‘양산 신흥사 석조석가여래삼존좌상 및 복장유물’ 등도 보물로 함께 올렸다. 경기 가평 현등사 불화는 1759년에 제작됐으며 비단 바탕에 채색으로 아미타여래가 극락에서 여러 권속(불·보살을 모시고 따르며 보좌하는 자)에게 설법하는 장면을 담았다. 전북 임실 진구사 터에 남은 불상은 9세기 후반에 만든 것으로 추정된다. 경남 양산 신흥사의 불상은 1682년 완성해 봉안한 작품이다. 국가유산청은 이와 함께 ‘순천 송광사 침계루’·‘안동 봉정사 덕휘루’·‘화성 용주사 천보루’ 등 조선 후기 사찰 누각 3건도 각각 보물로 지정했다.