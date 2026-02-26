SK인텔릭스, ‘MWC 2026’ 참가…웰니스 로보틱스 혁신 기술 공개

SK인텔릭스는 다음달 2~5일 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에서 웰니스 로보틱스 ‘나무엑스’의 혁신 기술을 선보인다고 26일 밝혔다.

SK인텔릭스는 ‘에이전틱 인공지능(AI)’ 기반의 혁신적인 웰니스 경험 등을 관람객들에게 선보인다. 나무엑스는 인간 중심 AI 기술을 바탕으로 자율주행과 100% 음성 컨트롤이 가능한 에어 솔루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 등 다양한 기능을 하나의 디바이스로 통합 제공하는 세계 최초의 웰니스 로봇이다.

전시회에서는 ‘CES 2026’에서 혁신상을 받는 등 글로벌 무대에서 입증된 AI 기술을 기반으로 하는 차별화된 플랫폼 기술이 공개된다.

에어 센서로 오염 물질을 감지해 스스로 이동·정화하는 ‘에어 솔루션(Air Solution)’, 비접촉 방식의 원격 광혈류측정(rPPG) 기술을 활용해 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 등 5가지 주요 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 ‘바이탈 사인 체크(Vital Sign Check)’ 등 핵심 기능을 선보인다.

사용자를 인식해 실시간 공간 변화에 따라 이동하는 ‘팔로우 미(Follow Me)’ 기능, 구글의 제미나이 모델을 연동한 대화형 인터랙션으로 로봇이 사용자의 복잡한 자연어 요청을 이해하고 이를 구조화된 명령으로 변환해 실행하는 고도화된 상호작용 과정도 시연한다.

이 외에 신규 기능과 향후 서비스 계획도 현장에서 공개된다.

나무엑스 관계자는 “고객의 일상을 보다 건강하고 풍요롭게 만드는 통합 웰니스 플랫폼으로 급속 진화하고 있다”며 “혁신 기술력과 글로벌 협력을 바탕으로 로보틱스를 통한 웰니스 영역의 혁신을 주도하겠다”고 말했다.