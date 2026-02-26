메뉴보기메뉴 보기 검색

강기정 광주시장 “통합특별시 출범일에 무안공항 재개항해 달라”

광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com
강기정 광주시장은 26일 “무안국제공항을 통합특별시 출범(7월 1일)에 맞춰 조속히 재개항해달라”고 촉구했다.

 

강 시장은 이날 시청에서 기자간담회를 하고 “어제(25일) 국가관광전략회에서 이재명 대통령께서 '무안공항을 빨리 재개항해야 한다', '무한정 닫아둘 수 없다'고 분명히 말씀하신 만큼, 이제는 실질적인 조처를 해야 할 때”라고 밝혔다.

강기정 광주시장. 연합뉴스
그는 이어 “정부는 지역민과 지역을 찾는 관광객의 항공 접근성 개선을 위해 무안공항 재개항 전까지 광주공항-인천공항 간 국내선 취항을 적극 추진해 달라”고 요구했다.

 

그는 또 “무안공항 재개항에 불가피하게 많은 시간이 소요된다면 무안공항 정상화 이전까지 광주공항 국제선 임시취항을 적극 검토해 달라”고 했다.

 

강 시장은 “광주시는 국토교통부가 결단만 내린다면 필요한 행정 지원과 협의를 즉시 시작할 준비가 돼 있다”며 “이재명 대통령님의 말씀처럼, 이제 정부가 결단하고 실행할 때이다. 국토교통부는 신속하고 책임 있는 조치를 보여달라”고 강조했다.

 

광주시는 무안공항 재개항이 불투명하자 지난해 두차례 정부에 광주공항 국제선 임시 취항을 요구했으나, 받아들여지지 않았다.

한현묵 기자

