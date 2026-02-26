美, 이란 核포기 압박 최고조… 추가 경제 제재

3차 협상 막판 기싸움 가열



美, 이란산 원유 등 운송 뱃길 봉쇄

이란 대통령 “전망 밝다” 표정 관리

입장차 여전… 불발 땐 전면전 위기

‘핵 무력 포기’를 두고서 갈등이 최고조에 이른 미국과 이란이 스위스 제네바에서 26일(현지시간) 3차 협상에 나섰다. 이번 회담은 사실상 미국과 이란 간 마지막 협상이 될 가능성이 크다. 지난 19일 도널드 트럼프 미국 대통령이 최대 보름까지 시간을 주겠다는 ‘최후통첩’을 제시한 바 있다. 협상을 앞두고 양국은 막판 기싸움을 벌였다.

J D 밴스 미국 부통령. AP연합뉴스

J D 밴스 미국 부통령은 25일 폭스뉴스 인터뷰에서 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 향해 핵무기 포기를 요구하면서 “군사력 없이 좋은 해결책을 도출하길 희망하지만 군사력을 사용해야 한다면 (도널드 트럼프) 대통령은 그 권한 역시 갖고 있다”고 경고했다. 같은 날 미 재무부와 국무부는 보도자료를 통해 “총 수억 달러 상당의 이란산 원유, 석유제품, 석유화학제품을 운송해 온 다수의 그림자 선단 선박과 그 소유주 또는 운영자를 제재한다”고 발표했다.



미국의 최대 압박에 직면한 이란은 짐짓 ‘의연한 태도’를 강조했다. 이날 마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국과 진행 중인 핵 협상과 관련해 “전망이 밝다”고 말했다고 국영 IRNA 통신이 전했다.



그러나 이번 협상 성과를 낙관하기는 쉽지 않다는 전망이 나온다. 현재까지 드러난 양국 입장 차이가 워낙 크기 때문이다. 미국은 핵 문제 외에도 이란 탄도 미사일, 주변국 대리 무장세력 지원 등 문제를 모두 협상 의제에 포함하자는 입장이다. 반면 이란은 핵 문제 외에 다른 의제는 논의하지 않겠다며 강경히 맞서고 있다.



국내 반정부 시위 유혈 진압 사태로 이란 신정 정권의 입지가 흔들리고 있다는 점도 변수로 거론된다. 이란 정권이 우라늄 농축권 포기 같은 양보를 할 경우 지지층의 반발로 체제 존립 자체가 어려울 수 있다고 보고 있어, 군사적 충돌까지 불사할 수 있다는 관측이 제기된다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 이란이 그간 미국을 상대로 ‘전면전은 피하자’는 원칙을 암묵적으로 지켜왔으나 군부를 중심으로 이를 뒤집고 정면 대응을 불사하자는 기류가 확산하고 있다고 전했다.



다만 미국이 이란과 어느 정도의 타협점을 모색할 수 있다는 관측도 여전히 있다. 미군은 러시아와 전쟁 중인 우크라이나 지원, 지난해 이스라엘·이란 전쟁 당시 이스라엘 방공 지원 등의 여파로 포탄과 방공 미사일 등 무기를 상당 부분 소진했다. 실제 이란 공습을 감행하더라도 이를 장기간 지속하기는 어려운 상황으로 전해진다.