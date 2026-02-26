쇼트트랙, 이번엔 몬트리올서 금빛 질주

韓대표팀, 3월 1일 선수촌 소집

加 세계선수권 대비 담금질 돌입

다음 시즌 국대 출전권 놓고 경쟁

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 성공적으로 마치고 금의환향한 한국 쇼트트랙팀이 한숨 돌리기도 전에 다시 스케이트 끈을 동여맨다. 이번 올림픽에서 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개를 수확하며 자존심을 지킨 한국 대표팀은 이제 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회를 정조준한다.



26일 빙상계에 따르면 우리 대표팀은 다음달 1일 진천선수촌에 소집돼 세계선수권대회를 위한 본격적인 담금질에 들어간다. 이번 세계선수권대회는 캐나다 몬트리올에서 3월 13일부터 15일까지 사흘간 열린다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 금메달을 딴 노도희(왼쪽부터), 김길리, 최민정, 이소연, 심석희가 지난 24일 인천국제공항 귀국 환영행사에서 파이팅 포즈를 취하고 있다. 인천공항=뉴스1

올림픽이 4년에 한 번 열리는 ‘정점’이라면, 세계선수권은 한 시즌을 결산하는 최고 권위의 무대다. 매 시즌 기량을 증명하는 ‘현재진행형’ 평가전에 가깝고, 한국 쇼트트랙의 위상을 가늠하는 상징적 대회로 평가된다. 중국·네덜란드·캐나다 등 경쟁국이 거세게 추격하는 상황에서 세계선수권 성적은 곧 ‘현재 전력의 바로미터’로 읽힌다. 단순 메달 수를 넘어 계주 조직력과 개인 종목 경쟁력, 세대 간 조화까지 종합적으로 시험대에 오를 전망이다.



선수들에게는 ‘국가대표 출전권’이 걸린 만큼 더욱 중요한 대회다. 대한빙상경기연맹이 세계선수권에서 금메달을 1개 이상 획득한 선수 가운데 대표팀 종합순위가 가장 높은 남녀 한 명씩에게 다음 시즌 국가대표 출전권을 자동으로 부여한다. 실제로 최민정은 지난해 세계선수권 1500m 우승을 통해 선발전을 거치지 않고 이번 올림픽 무대를 밟았다.



여자 1500m와 3000m 계주에서 금메달로 ‘2관왕’에 오른 김길리(성남시청)는 지난 24일 입국 현장에서 “열심히 준비해서 세계선수권까지 잘 마무리하겠다”고 전의를 불태웠다. 남자 5000m 계주와 1500m에서 은메달을 딴 황대헌(강원도청)도 “올림픽 3회 연속으로 개인전 메달을 따게 돼 너무 영광스럽다”면서 “세계선수권이 남아 있는 만큼 우리 대표팀이 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 재정비하는 시간을 가질 것”이라고 밝혔다. 이번 올림픽에서 계주 은메달과 함께 남자 1000m에서 동메달을 목에 걸며 ‘차세대 주자’로 자리매김한 임종언(고양시청) 역시 “남은 기간 잘 준비해서 좋은 모습을 보여드릴 것”이라고 각오를 전했다.