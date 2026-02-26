구내식당서 정통 사찰 음식 맛보세요

삼성웰스토리가 다음 달부터 사찰음식 명장 1호로 넷플릭스에 ‘흑백요리사2’에 출연해 인기를 끈 선재스님과 손잡고 구내식당에서 사찰음식의 정수를 선보이는 ‘셀럽테이블’ 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션에서는 육류와 오신채(파, 마늘 같은 자극적인 5가지 채소)를 사용하지 않는 사찰음식의 원칙을 바탕으로 선재스님과 공동 개발한 6종의 메뉴가 제공된다. 선재스님(왼쪽)이 25일 경기 성남시 삼성웰스토리 본사에서 셀럽테이블 사찰음식 메뉴를 선보이고 있다.



삼성웰스토리 제공