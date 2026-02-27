2027년 운전석 비운 자율주행차 달린다

국토부 ‘모빌리티 혁신 로드맵’

운전자 개입 없는 레벨4 상용화

2028년 UAM 공공분야 선 도입

정부가 인공지능(AI)을 활용한 자율주행과 도심항공교통(UAM), 친환경차 전환을 아우르는 중장기 모빌리티 전략을 내놨다.



국토교통부는 26일 이 같은 내용을 포함한 ‘2030 모빌리티 혁신성장 로드맵’을 수립했다고 밝혔다. 2022년 9월 발표한 ‘모빌리티 혁신 로드맵’에 이은 두 번째 중장기 계획이다. 자율차와 UAM 상용화가 지연되고 AI 기술 대응이 미흡했다는 지적을 반영해 AI 기반 5대 분야 혁신 전략을 담았다.



국토부는 2027년 AI 기반 레벨4 자율주행 상용화를 목표로 도시 전역을 대상으로 한 대규모 시험 운행에 나선다. 레벨4는 특정 구역에서 운전자 개입 없이 차량이 스스로 주행하는 고도 자동화 단계다.



국토부는 범부처 협력을 통해 자율주행 실증을 가로막는 규제를 ‘선허용 후규제’ 원칙에 따라 정비할 방침이다.



UAM은 2028년 공공 분야에서 먼저 도입한 뒤, 2030년까지 민간 서비스로 확대한다. 이를 위해 기체 안전 인증과 보안 기준을 마련하고, 이착륙장(버티포트)과 통신망 등 인프라도 2028년까지 갖춘다. 드론은 소방·항공 등 5개 분야 기술 개발을 지원하고, 비행이 가능한 구역도 넓혀 활용 범위를 키울 계획이다.



친환경 모빌리티 전환도 속도를 낸다. 2030년 신차 중 친환경차 비율 40%, 2035년 70% 달성을 목표로 전기차 배터리 인증제를 시행하고 배터리관리시스템(BMS) 개선을 추진한다. 수소열차 실증과 2029년 하이퍼튜브 테스트베드 구축도 계획에 포함됐다. 수요응답형 교통체계(DRT), 개인형 이동장치(PM) 관리 강화, 통합교통서비스(MaaS) 고도화 등을 통해 일상 속 모빌리티 서비스도 확대한다.



홍지선 국토부 제2차관은 “이번 로드맵이 대한민국 모빌리티 산업에 새로운 이정표를 제시할 수 있을 것”이라며 “미래 모빌리티를 하루빨리 일상에서 만나볼 수 있도록 세부 과제를 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.