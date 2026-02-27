박찬욱, 한국인 첫 ‘칸 심사위원장’ 됐다

박찬욱(사진) 감독이 제79회 칸국제영화제 심사위원장에 위촉됐다. 한국인이 칸영화제 심사위원장을 맡는 것은 이번이 처음이다.



칸영화제 조직위원회는 26일(현지시간) 박 감독을 올해 5월12일 개막하는 칸영화제 심사위원장으로 선정했다고 밝혔다.



조직위원장 이리스 크노블로흐와 집행위원장 티에리 프레모는 공동성명을 통해 “박찬욱 감독의 독창성과 뛰어난 영상미, 기이한 운명을 지닌 인물들의 내면을 포착하는 능력은 현대 영화에 잊을 수 없는 순간들을 선사했다”며 “그의 탁월한 재능을 기념하게 되어 기쁘고, 더 나아가 시대의 질문에 깊이 천착하는 한국 영화의 위상을 함께 조명하게 되어 뜻깊다”고 밝혔다.



한국 영화인이 칸영화제 심사위원장을 맡는 것은 이번이 최초다. 앞서 신상옥 감독(1994년), 이창동 감독(2009년), 배우 전도연(2014년), 박찬욱 감독(2017년), 배우 송강호(2021년), 홍상수 감독(2025년)이 심사위원으로 참여한 바 있다.