‘정주영 철학’ 건반 위 울림으로 재조명

현대차, 서거 25주기 추모음악회

김선욱·조성진·임윤찬 등 한 무대

김혜경 여사·정몽준 이사장 등 참석

정의선 “혁신·도전 이어나갈 것”

현대차그룹이 정주영 창업회장의 서거 25주기를 맞아 추모음악회를 열었다. 정 창업회장의 삶과 철학을 음악으로 재조명하는 의미가 담겼다.



현대차는 25일 저녁 서울 예술의전당 음악당 콘서트홀에서 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모음악회: 이어지는 울림’을 개최했다. 각계 주요 인사와 현대차그룹 임직원 등 2500여명이 참석한 가운데 열린 이번 음악회는 한국을 대표하는 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 한 무대에 올라 일찌감치 화제를 모았다.



행사를 주최한 정의선(사진) 현대차그룹 회장을 비롯해 정 창업회장의 후손들인 범현대가에서는 정몽준 아산재단 이사장, 정기선 HD현대 회장, 현정은 현대그룹 회장, 정태영 현대카드 부회장 등이 자리했다. 이재명 대통령의 아내 김혜경 여사와 김용범 대통령실 정책실장, 김경수 지방시대위원장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 신동빈 롯데그룹 회장, 홍라희 리움미술관 명예관장 등도 함께하며 정 창업회장의 뜻을 기렸다.

피아니스트 김선욱(왼쪽부터)·선우예권·조성진·임윤찬이 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회에서 협연을 마친 뒤 관객에게 인사하고 있다. 현대자동차그룹 제공

정의선 회장은 추모사를 통해 “몇 년 전 김선욱 피아니스트 겸 지휘자와 4대의 피아노 연주회를 기획하게 됐다”며 “제가 만약 할아버님께 연주회 내용을 여쭸으면 ‘이봐! 뭘 망설여, 해봐!’라고 하셨을 것”이라고 말했다. 그러면서 “할아버님의 신념과 모든 도전은 사람에서 시작됐다”며 “사람의 가능성을 믿으셨고, 사람을 위한 혁신을 이루셨다. 할아버님의 정신을 이어받아 더 나은 미래를 만들어 가겠다”고 했다.



음악회는 한 대의 피아노에 김선욱, 조성진이 나란히 앉아 슈베르트의 ‘네 손을 위한 환상곡’을 연주하며 시작됐다. 이어 선우예권과 임윤찬이 라흐마니노프의 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번’을 연주한 뒤 넷이서 네 대의 피아노 버전으로 편곡된 바그너의 ‘탄호이저 서곡’, 리스트의 ‘헥사메론’ 등을 들려줬다.



김선욱은 “정주영 창업회장이 남긴 시대의 무게를 관객들과 함께 조용히 되새길 수 있어 의미가 깊었다”며 “피아니스트 4명이 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 한 호흡 속에서 무대를 함께 만들어갈 수 있었던 시간도 오래 기억에 남을 것”이라고 소감을 전했다.