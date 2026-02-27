[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 27일 (금요일) 67년생 눈먼 돈을 조심하세요

96년생: 늘 해오던 대로 하면 별 탈 없다. 84년생: 자신의 생각을 적극적으로 표현하라. 72년생: 정신력이 가진 잠재력을 생각해 보라. 60년생: 지체한다고 묘책이 생기는 것은 아니다. 48년생: 겉모습에 현혹되면 일에 착오가 발생한다. 36년생: 붙잡고 늘어진다고 머무는 것은 아니다.

97년생: 처음엔 어려움 있지만 곧 좋아질 운. 85년생: 매사 용기 잃지 말고 어깨를 펴길 바란다. 73년생: 출중한 기량을 갖고 있다면 표출하라. 61년생: 없다고 해서 항상 불행한 것은 아니다. 49년생: 금전적인 애로사항은 따르는 시기이다. 37년생: 투정부리는 사람이 있다면 감싸안아라.

98년생: 지나친 경계심을 버리고 현실을 인정하라. 86년생: 가까운 사이에 의견일치가 어렵다. 74년생: 특이한 것만 챙기는 행동이 득이 된다. 62년생: 중간에 포기하지 않고 끝까지 추진하라. 50년생: 손바닥으로 하늘을 가리면 실이 많다. 38년생: 현실적인 방법을 강구하는 것은 힘들다.

99년생: 세상에 휩쓸리지 않으려면 의지가 필요. 87년생: 급하게 결정하지 마라 일에 지장이 생긴다. 75년생: 사소한 감정대립으로 인해 다툴 수 있다. 63년생: 희생없이 대가를 바라지 마라. 51년생: 마음이 동하면 몸도 동하는 것이 당연지사. 39년생: 감당하지 못할 거라면 애초에 시작을 마라.

00년생: 바라던 좋은 직원이 들어온다. 88년생: 새로운 일을 시도하기 좋은 시기이다. 76년생: 편법은 불리하다. 정상적인 방법을 고수하라. 64년생: 엎질러진 물은 다시 주워담을 수 없다. 52년생: 엉겁결에 일을 추진하는 실수가 온다. 40년생: 향기로운 꽃도 영원하긴 힘들다. 28년생: 묵묵히 일하면 행운이 저절로 따른다.

01년생: 서북방에서 금전 융통이 잘 된다. 89년생: 남의 눈치에 민감하면 주관이 불투명해진다. 77년생: 자기개발이란 아무리 해도 끝이 없는 일. 65년생: 협조를 많이 받는 사람은 일도 쉽게 끝낸다. 53년생: 정보를 수집하고 타인의 전략을 집중분석하라. 41년생: 빈곤을 느끼면 종교적인 믿음을 가져라. 29년생: 마음이 허하면 몸도 허한 법이다.

02년생: 남이 대신 해준다 해도 정확한 것이 아니다. 90년생: 요구만 한다면 진전되기 힘들어 보인다. 78년생: 좋은 습관은 아는 것만으로 충분치 않다. 66년생: 어중간한 거리를 유지하는 것은 불리하다. 54년생: 진실이 오도되는 것은 이간질이 있다. 42년생: 산을 넘고 바다를 건너니 안정을 찾는다. 30년생: 감당할 수 있는 만큼만 맡아라.

03년생: 새로운 출발과 새문서를 잡는다. 91년생: 여기저기 여러 곳에 관심을 두고 지켜보라. 79년생: 간섭을 받는 일은 달리 생각하면 좋은 것. 67년생: 눈먼 돈이 들어오나 오히려 화가 된다. 55년생: 서로의 입장과 형편을 생각해야 발전한다. 43년생: 중간 입장에 놓이면 함부로 말하지 마라. 31년생: 한 템포 늦추어 행동함이 필요할 때다.

04년생: 이동이나 변화가 예상되니 나서지 마라. 92년생: 상대의 비위를 맞춰주는 것도 좋은 방법. 80년생: 자신감이 결여되면 쉬운 일도 힘들다. 68년생: 강하면 피하고 약하면 전진하라. 56년생: 혼자 북 치고 장구치지 않도록 하라. 44년생: 자신의 생각을 사람들에게 각인시켜라. 32년생: 소문만 무성한 일에 관심을 두지 마라.

05년생: 친구의 도움으로 금전이 풀린다. 93년생: 의문이 많으면 의심을 부를 수 있다. 81년생: 정성을 먼저 생각하는 것이 올바른 도리. 69년생: 무질서한 행동을 자제하고 다수를 생각하라. 57년생: 악한 사람은 없으니 함부로 판단마라. 45년생: 짧은 시간에 상대방을 저울질하지 마라. 33년생: 생각과 행동을 일치하면 좋은 운을 부른다.

06년생: 새로운 의견을 수용할 수 있는 자세를 가져라. 94년생: 현실적으로 맞닥뜨려 해결하는 방법을 택하라. 82년생: 관심이 있으면 그에 대한 주파수를 맞춘다. 70년생: 주고받는 것에 따라 변화가 판가름 난다. 58년생: 바람의 흐름을 이용하면 소득이 발생한다. 46년생: 경쟁관계는 상호간에 피해를 주기 쉽다. 34년생: 남아일언 중천금을 지나치게 해석말라.

95년생: 친근·온화한 모습을 보여주는 것이 이롭다. 83년생: 말은 하는 사람과 듣는 사람으로 달라진다. 71년생: 새로운 사람들과 정보를 나누는 것이 좋다. 59년생: 어떠한 투자든 선을 벗어나지 말아야 한다. 47년생: 무엇을 어떻게 할지 정해라. 35년생: 투자나 투기해서 득 볼 일 없다.

백운철학원