韓 떠난 린가드, 두 달째 취업 못해…김기동 “그냥 더 있지 그랬어”

프로축구 K리그1의 FC서울 김기동 감독이 팀을 떠난 뒤 여전히 무소속 상태인 제시 린가드(잉글랜드)를 향해 아쉬움을 드러냈다.

FC서울 시절의 제시 린가드. 연합뉴스

린가드는 2024시즌 서울 유니폼을 입고 두 시즌 동안 활약한 뒤 지난해 12월 팀을 떠났다. 그러나 이후 두 달이 넘도록 새 소속팀을 찾지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 잉글랜드 복귀설과 스페인·이탈리아 리그 이적설이 잇따랐지만 구체적인 진전은 없는 상황이다. 최근에는 이탈리아 세리에A 구단들로부터 영입 제안을 받지 못했다는 보도도 나왔다.

김 감독은 25일 서울 서대문구 스위스그랜드호텔에서 열린 하나은행 K리그1 2026 개막 미디어데이에서 린가드와 고별할 당시를 떠올렸다.

그는 “떠나기 전 식사 자리에서 행선지를 정해두고 나가는 것이냐고 물었더니 정해놓은 곳이 없다고 하더라”며 “한국에서는 보통 갈 팀을 정해두고 나가는데 희한했다. 린가드는 유럽 축구 시장이 크기 때문에 언제든 팀을 찾을 수 있다고 자신했다”고 전했다. 이에 김 감독은 “이럴 거면 차라리 여기에 더 있지 싶은 마음이 있다”며 솔직한 심정을 덧붙였다.

김기동 FC서울 감독. 한국프로축구연맹

린가드는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문팀 맨체스터 유나이티드의 유스 출신으로 FA컵과 UEFA 유로파리그 우승을 경험했으며, 잉글랜드 대표팀에서도 꾸준히 뛰었던 스타 플레이어다. K리그에서는 두 시즌 동안 60경기에 출전해 16골 7도움을 기록하며 팀의 중심 역할을 맡았다. 지난 시즌에는 주장으로서 리더십을 발휘했다.

한편 서울은 린가드의 공백을 메우기 위해 송민규를 영입했다. 김 감독은 “지난 시즌까지는 린가드에게 초점을 맞추려 노력했다. 능력 있는 선수가 떠난 건 아쉽다”면서도 “특정 개인에게 의존하기보다 팀 전체가 움직이는 구조를 만들고 싶다”고 강조했다.