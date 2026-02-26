강훈식 “UAE와 350억불 방산 협력 확정 성과… 300억불 투자 협력 개편도”

이재명 대통령의 전략경제협력특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문한 강훈식 대통령 비서실장이 26일 귀국했다. 강 비서실장은 이번 UAE 방문에서 양국이 방산 분야 350억 달러 규모 협력을 포함해 650억 달러 이상의 사업을 함께 추진하기로 했다고 밝혔다.

이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문한 강훈식 대통령 비서실장이 26일 인천국제공항 1터미널에서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

강 실장은 이날 귀국길에 인천국제공항에서 기자들과 만나 “UAE의 한국 담당 특사이자 저의 카운터파트인 칼둔 알 무바라크 행정청장과 세 차례에 걸쳐 밀도 있는 대화를 진행했다”며 “최고위급 간 심도 있는 논의를 통해 양국은 방산 분야에서 350억 달러, 투자 협력 분야에서 300억 달러를 합쳐 650억 달러 이상의 사업을 함께 추진하기로 했다”고 밝혔다. 강 실장은 또 “원전·인공지능(AI)·첨단기술·문화 분야 협력 사업에 대해서는 향후 정상회담 계기까지 실질적인 성과가 도출될 수 있도록 실무 협의를 속도감 있게 진행하기로 했다”고 덧붙였다.

청와대는 강 실장의 이번 UAE 방문의 가장 큰 성과로 350억 달러 이상의 방산 분야 협력 사업을 확정하고 방산 협력 프레임워크 업무협약(MOU)을 체결한 점을 꼽았다. 강 실장은 “방산 협력은 안보와 관련돼있기 때문에 국가 간 최고 수준의 신뢰가 뒷받침돼야만 가능한 분야”라며 “이번 UAE와의 MOU 체결은 양국 정상 간의 신뢰와 오랜 기간 양국이 쌓아온 협력의 경험이 있었기 때문에 가능했던 일”이라고 말했다. 그러면서 “우리 정부는 이번 MOU가 최종적으로 계약까지 이어져 양국 국익의 극대화 방향 속에서 진행될 수 있도록 UAE와 방산협력을 흔들림 없이 추진해나갈 것”이라고 강조했다. 다만 강 실장은 보안 등의 이유를 들어 방산 협력 관련 세부사항은 밝히기 어렵다고 말했다.

지난해 11월 이 대통령의 UAE 국빈방문을 계기로 이뤄진 정상회담을 토대로 기존의 300억 달러 규모의 투자 협력도 새롭게 개편하기로 했다. 이와 관련해 강 실장은 “정상회담에서 양국이 100년 동행을 위한 방산·AI·원전·문화 등 전략 협력 분야를 선정함에 따라 투자 협력도 이에 맞춰 재편할 필요성이 생겼다”며 “새로운 투자 협력은 UAE 대통령이 약속한 한국에 대한 300억 달러 투자의 실질적 이행은 물론이고 전략적 사업의 추진, 한국 기업의 UAE 진출, 제3국 공동 진출 등을 금융 측면에서 적극 뒷받침하기 위한 것”이라고 설명했다. 이에 따라 양국은 세부 내용 조율을 거쳐 추후 이뤄질 정상회담을 게기로 새로운 투자 협력 MOU를 체결하기로 합의했다.

강 실장은 원전 분야에서도 “바라카 원전을 통해 쌓은 협력 경험을 토대로 전 주기에 걸친 협력을 확대해가기로 했다”고 밝혔다. 강 실장은 “핵연료 공급, 원전 정비 역량 등 여러 분야에서 긴밀히 협력하는 한편 AI 등에 필요한 전력 수요 급증으로 글로벌 원전 시장이 확대되고 있음에 주목해 제3국 공동 진출을 적극 추진하기로 했다”면서 “이를 위해 실무 협의를 거쳐 정상회담 게기에 제3국 공동 진출 전략 로드맵을 채택하기로 합의했다”고 말했다.

이밖에도 양국은 AI와 첨단기술, 문화, 보건, 교육, 식품 등 분야에서도 정상회담 계기까지 구체적인 협력 사업을 확정하기로 하고 실무 협의를 추진해나가기로 했다. 이를 위해 양국은 분야별 워킹그룹을 구성해 격주 단위로 운영하기로 합의했다. 이와 함께 칼둔 청장이 오는 3∼4월에 재차 방한해 후속 논의를 이어가기로 했다.