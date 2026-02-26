날개 단 삼성전자…국민성장펀드, 평택5공장에 초저리 2.5조 지원

삼성전자 평택5공장(P5)과 울산 전고체배터리 소재공장 사업이 국민성장펀드 1차 메가프로젝트 지원 사업으로 선정됐다.

금융위원회는 26일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 평택 5라인 인공지능(AI)반도체 클러스터 구축 프로젝트(삼성전자)와 울산 전고체배터리 공장 구축사업(이수스페셜티케미컬)에 첨단전략산업기금을 통한 저리 대출을 제공하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

2025년 12월 11일 서울 여의도 산업은행에서 열린 국민성장펀드 출범식 모습. 연합뉴스

이번 승인으로 삼성전자와 이수스페셜티케미컬에 각각 2조5000억원, 1000억원이 공급된다.

삼성전자 평택 P5는 경기도 평택시 삼성전자 평택캠퍼스에 건설되는 반도체공장 중 5번째 공장이다. 전체 60조원 이상이 소요되는 사업으로 삼성전자는 단계적으로 설비투자를 진행하고 있다. 현재 삼성전자가 추진 중인 1단계 설비투자는 총 8조8000억원의 자금이 투자되는 사업이다. 이 중 6조3000억원은 기업이 자체조달하고 2조5000억원은 첨단전략산업기금 2조원(국고채 수준 금리)과 5대 시중은행 5000억원(3%대 금리)이 각각 5년 만기로 공급된다.

이번 금융 지원으로 삼성전자는 당초 2030년쯤으로 추진하던 설비 가동계획을 2028년으로 앞당기기로 했다. 이를 통해 차세대 고대역폭 메모리(HBM) 및 AI반도체 위탁생산(파운드리) 경쟁력 강화에 속도를 낸다는 계획이다.

삼성전자는 특히 이번 지원을 계기로 중소·중견 협력업체, 공정·장비 등 반도체 소부장(소재·부품·장비) 생태계 지원을 위한 상생프로그램을 확대하기로 했다.

울산 차세대 이차전지 소재공장 사업은 울산 울주군에 이수스페셜티케미컬의 황화리튬 생산공장을 구축하는 사업이다. 황화리튬은 차세대 이차전지인 전고체 배터리의 핵심소재다. 이수스페셜티케미컬은 황화리튬 분야에서 높은 경쟁력을 가진 기업으로 평가된다. 2029년말까지 황화리튬 생산공장을 구축하기 위한 대규모 자금이 투자되는데, 이 중 첨단전략산업기금 1000억원이 3% 초반대의 저금리로 10년간 장기 대출된다.

금융위는 “국민성장펀드의 1차 메가프로젝트에 포함된 7건 사업은 사업 진행의 성숙도 및 자금 소요 시점 등을 고려해 속도감 있게 승인하고 있다”고 밝혔다.