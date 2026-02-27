원주시 노조, 장기결근 공무원 수사의뢰

20여일 업무공백에도 징계 없어

경찰에 시장 등 11명 수사 촉구

장기 무단결근에도 아무런 징계를 받지 않은 강원 원주시 정무비서에 대한 측근 봐주기 논란이 이는 가운데 시 공무원노동조합이 해당 정무비서와 원강수 원주시장 등을 경찰에 수사의뢰했다.



원주시청 공무원노조는 원 시장을 비롯해 정무비서 A씨, 전·현직 행정국장, 총무과장 등 11명을 수사해 달라는 내용을 담은 진정서를 원주경찰서에 접수했다고 26일 밝혔다. A씨를 비롯한 정무직 공무원들의 근태에 심각한 문제점이 발견됐는데도 원 시장을 비롯한 담당 공무원들이 이를 묵인했다는 주장이다. 직무유기 등이 적용될 수 있다는 지적이다.



시 노조는 최근 논란이 된 A씨를 포함한 정무직 공무원 3명에 대한 복무 관련 전수조사가 필요하다고도 강조했다.



원 시장 측근으로 분류되는 정무비서 A씨는 지난해 20일 이상 결근했음에도 일반 공무원과 달리 징계를 받지 않으면서 최근 논란 중심에 섰다. A씨는 결근 경위에 대해 잘 기억이 나지 않는다는 입장이다. 시 관계자는 “비서실 직원이 A씨 병가 업무를 대신하는 과정에서 실수가 있었던 것”이라고 해명했다.